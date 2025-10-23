Над 25 хил. литра бутилирана вода е осигурила Община Велико Търново

Над 25 хиляди литра бутилирана вода през последните две седмици е осигурила Община Велико Търново за всички общински учебни институции – детски градини, детски ясли, училищен стол и кухня, социални и здравни услуги, училища. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация във връзка с повдигнати въпроси от страна на обществеността за състоянието на водата в старата столица след проливните валежи в периода 7 - 10 октомври.

Бутилираната вода се осигурява още от първия ден, в който е констатирана мътност на питейната вода вследствие от обилните октомврийски дъждове на територията на общината и водосборния басейн на язовир “Йовковци“, посочиха от пресцентъра.

В детските ясли се доставя бутилирана изворна и трапезна вода, подходяща за консумация на деца до 3-годишна възраст. В детските градини осигуряването е на всеки два дни, в социалните услуги и училищата – по заявки на ръководителите и директорите.

Община Велико Търново категорично опровергава твърденията в публичното пространство, че децата са принудени да пият мътна вода и ги определя като напълно неверни и явна дезинформация.

Днес от РЗИ - Велико Търново съобщиха, че в голяма част от града водата вече е приемлива за потребителите по показател мътност, а в Горна Оряховица и Лясковец също се констатира значително подобрение в това отношение. / БТА