IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Кои пет зодии ще имат най-силен късмет на 4 март?

Вижте дали сте сред тях

04.03.2026 | 06:00 ч. 6
Снимка: IstockPhoto

Снимка: IstockPhoto

На 4 март 2026 небето носи интересна комбинация от енергии - Слънцето, Венера, Марс и ретроградният Меркурий са в Риби, което засилва интуицията, чувствата и съдбовните срещи. Луната е в Дева, насочвайки към практични решения и шанс чрез работа и организация.

Хармонични аспекти между Луната и Уран пък дават внезапни възможности, оригинални идеи и щастливи обрати. Това означава, че късметът няма да е случаен - той ще идва чрез правилни решения, вътрешен усет и смелост да направиш нещо различно.

Ето и петте зодии с най-голям късмет на 4 март

Риби

4 март попада в самия ви сезон и планетната концентрация във вашия знак ви поставя в центъра на космическите събития. Къде е късметът:

  • нови възможности и вдъхновение
  • любовни разговори или помирение
  • творчески успехи
  • интуитивни решения, които се оказват правилни

Ретроградният Меркурий може да върне човек или идея от миналото — но този път с щастлив резултат. Март като цяло активира личния ви растеж и увереност.

Близнаци

Астрологичните прогнози за март показват специална благоприятна енергия за Близнаци и нови начала. Какви врати могат да се отворят при вас на 4 март?

  • получавате новина или предложение
  • разговор отваря врата
  • случайна среща може да се окаже съдбоносна

Късметът идва чрез комуникация — дори кратък разговор може да промени плановете ви. Отговорете на съобщения, които обикновено бихте игнорирали.

Везни

Хармоничният аспект Венера–Уран активира любовта и социалния живот. Как ще се прояви късметът:

  • покана или среща в последния момент
  • финансов шанс чрез партньорство
  • подобрение на отношения

Прогнозите за март показват повишена продуктивност и ментална яснота за Везните. Съветът към вас е да кажете „да“ на нещо ново.

Дева

Луната във вашия знак прави деня силно личен. Вашият късмет идва чрез:

  • работа и организация
  • решаване на стар проблем
  • финансово подобрение чрез практично действие

Това е ден, в който другите виждат вашата компетентност — шанс за признание или нова задача. Довършете нещо започнато — там е наградата.

Водолей

Прогнозите за март показват активиране на зоната на доходите и наградите след труден период. Къде е късметът за вас на 4 март?

  • идея може да се превърне в печалба
  • получавате подкрепа или одобрение
  • шанс чрез технологии или онлайн дейности

Споделете идеите си — думите ви имат сила.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии хороскоп
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem