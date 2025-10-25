Мащабна реформа: България е готова за дигитална шофьорска книжка

Мащабна реформа на правилата за шофьорските книжки, одобрена от Европейския парламент, предвижда въвеждането на цифрови свидетелства за правоуправление. Така след приетите промени, до 2023 година всички водачи ще могат да използват електронна шофьорска книжка, зареждана на мобилно устройство.

В предаването “България днес” експертът по пътна безопасност Любка Маринова заяви, че проект за дигитална шофьорска книжка има. “Тя започва с три имена, имейл и адрес. Контролните точки и квалификациите също са включени. Може да се прави проверка на момента и да се види кога е издадена книжката и има ли спиране от движение", обясни Маринова.

Медицинските прегледи

По думите на експерта по пътна безопасност е оставен избор на съответната страна дали ще сложи рестрикции за възрастните водачи.

"Няма да е задължително като се преместиш в друга държава да сменяш свидетелството. Който иска, може да си извади и хартиено. Хората няма вече да ходят назад-напред по гишетата. Има препоръка да се засилят медицинските прегледи преди кандидатстването за книжка. Книжките ще важат за 15 години, а тези за камион - 5 години", допълни Маринова пред Bulgaria ON AIR.

Експертът по пътна безопасност е на мнение, че не можем да забраним на хората да карат мощни коли, но е важен примерът на семейството.

"Не са виновни само инструкторите. Всичко идва от семейната среда. Не може да не знаеш, че шофирайки с 200 км/ч, ще загубиш контрол върху превозното средство. Трябва да се направят писти, където да си изразходват енергията. Трябва да им се обясни, че не могат да спрат колата при толкова голяма скорост", изтъкна гостът.

Пътната полиция трябва да помисли за повече физически контрол, не само за камери, категорична е Маринова.

"Ние сме на второ място по загинали след Румъния, но трябва и щадящи пътища да се направят. Държавата е длъжник на шофьорите. Не може само те да са виновни, всички виждаме по какви пътища се движим. По автомагистралите вече се пътува по-бавно и няма рискови изпреварвания. Трябва да направим така, че ремонтите да се правят на по-къси разстояния, а не да затваряме 20 км отсечки и после да се чудим какво да правим с хората", обясни Маринова.

