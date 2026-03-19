Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му на 22 март, ще бъде само в тесен кръг

Майката на Ивайло Калушев отмени поклонението пред тялото му. Стела Димитрова-Майсторова е закрила профила си във фейсбук и от нейно име споделя Румен Леонидов, съобщава "24 часа".

Днес той е споделил снимка на бележка, на която пише: "Скъпи сине, Ивик. В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е моят ред - аз те моля, прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март. Не мога да позволя този свят ритуал да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си. Ритуалът ще бъде в тесен кръг и сред обичащите те и ценящи твоята уникална личност приятели. Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това.

Погребението му трябваше да се състои в неделя, но от съобщението става ясно, че се отменя за неопределен период от време.

Припомняме, че от прокуратурата официалната версия за смъртта на тримата на Околчица - Калушев, Ники и 15-годишното момче е че датата е 5 или 6 февруари, но все още не е фиксирана. Прокуратурата обяви, че Калушев е застрелял Ники и детето, след което се е самоубил. По данни на разследването няма следи от външна намеса в смъртта им.

Въпреки това твърде много са въпросителните около случаят "Петрохан", а близките на шестте жертви вярват, че те са убити.

Нови детайли около смъртта на Ивайло Калушев поставят под сериозно съмнение официалните версии и пораждат още въпроси около обстоятелствата, при които е настъпила трагедията. Според съдебно-медицинската експертиза фаталният изстрел, причинил смъртта му, е преминал отпред назад, леко отляво надясно и леко отдолу нагоре спрямо оста на тялото. Експертите отбелязват, че такава траектория е типична за изстрел, произведен с лявата ръка. Това обаче влиза в противоречие със свидетелски данни от хора, които са познавали Калушев и твърдят, че той е бил десничар.

Допълнително съмнение будят и резултатите от химичната експертиза, извършена в НИК-МВР ЦЕКИ – София. В кръвната проба на Калушев е установено наличие на фенобарбитал, но в заключението липсва ключова информация – каква е била концентрацията на веществото.