Калас: Ако Унгария има нужда от петрол, Хърватия може да помогне

“Ако Унгария има нужда от петрол, Хърватия изрази готовност да помогне, но явно по време на избори хората не са рационални”, на мнение е върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя коментира решението на Будапеща да не подкрепя Украйна, докато не бъдат възстановени доставките на руски петрол за Унгария.

Според Калас договорите за ЕС предвиждат добросъвестно сътрудничество и действията на Будапеща не се вписват в тази рамка. Тя посочи, че не е голям оптимист по повод действията на Унгария.

По въпроса със заема за Киев Калас отбеляза, че има алтернативи и нужда от политическа смелост от всички в ЕС. “Въпросът е как да приложим решението, което взехме през декември, добави тя. Наистина е време да окажем подкрепа на Киев. Войната в Близкия изток е свързана с Украйна. За съжаление, Русия печели от близкоизточната война”, коментира върховният представител.

“Всички в ЕС искаме войната в Близкия изток да свърши, за нея няма основания в международното право, не знаем какви цели се преследват. Иранците трябва да могат сами да определят бъдещето си. Трябва да потърсим изход, във връзка съм с Иран в търсенето на решения. Заедно с ООН търсим възможности за безопасно преминаване на корабите през Ормузкия проток”, съобщи тя.