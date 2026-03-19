Гюров към Рюте: България остава твърдо ангажирана в НАТО

Живеем в нестабилни времена, геополитическият ред се пренарежда, добави премиерът

19.03.2026 | 16:52 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Служебният министър-председател Андрей Гюров проведе работна среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Шефът на алианса  изказа своите благодарности на страната ни, че продължава да бъде активен и лоялен съюзник в рамките на отбранителния блок, и най-вече по линия на оказването на подкрепа за Украйна.

“Винаги можем да разчитаме на България за сигурността на Източния фланг и Черноморския регион и наистина се радвам да Ви приветствам тук. Искам да разбера от Вас как можем да постигнем повече, за да осигурим необходимата сигурност на 1 милиард души в рамките на НАТО посредством изключителната ангажираност на България“, обърна се Рюте към българския премиер.

Гюров също благодари за поканата и отбеляза, че живеем в нестабилни времена, в които се пренарежда геополитическият ред на света.

В изявлението си пред ръководителя на НАТО Гюров посочи руската агресия в Украйна като един от първите примери, които разрушиха международния правов ред, и по своята същност представлява заплаха както за Европа, така и за Алианса.

“Освен това, виждаме рязко увеличение на хибридните заплахи, виждаме по-голяма дезинформация, както и опити да се подкопаят демократичните институции на Европейския съюз. Така че за нас това не е абстрактен дебат, а истински предизвикателства, които се случват на прага ни – в региона на Черно море, както отбелязахте, който преди беше коридор за търговия, а сега е арена на геополитически сблъсъци“, каза още Гюров.

“България остава твърдо ангажирана в НАТО“, потвърди премиерът и увери, че страната ни винаги ще поддържа курс в съответствие с приоритетите на Алианса и ще продължи да допринася за колективната отбрана.

Андрей Гюров НАТО Марк Рюте отбрана Източния фланг Черноморски региона войната в Украйна
