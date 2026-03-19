Изчезването на Шергар: Престъплението, което разтърси Ирландия през 80-те

В една ледена зимна нощ през 1983 г., прочут жребец на име Шергар е отвлечен от конезавод в Ирландия. Но не. Всъщност, той не е просто "прочут жребец". Той е най-известният и ценният кон в света. Именно затова деянието на въоръжените мъже, извършено на 8 февруари, заформя една сензационна истинска криминална сага.

"Светът на конните надбягвания е свикнал с редовни и "нормални" скандали около допинг или уредени състезания, но това е нещо съвсем различно. Усещането е за огромно възмущение, че банда въоръжени престъпници е успяла да отмъкне един от най-големите му герои", казва Никълъс Уичъл от BBC.

По онова време Шергар вече привиквал към новия си живот като разплоден жребец след изумителните си спортни постижения. Колкото по-силно е представянето на един жребец на пистата, толкова по-висока е цената за услугите му. А Шергар струвал злато след победата си в "Епсъмското дерби" (Epsom Derby) през 1981 г., която и до днес остава един от най-великите моменти в 246-годишната история на надпреварата.

Докато младият кон се устремява към победата с рекордните 10 дължини преднина, коментаторът на BBC Питър Бромли възкликва: "Само един кон е в състезанието. За да видите останалите, ви трябва телескоп."

Изумруденозелените копринени състезателни цветове с червени пагони бяха цветовете на собственика му - милиардера и духовен водач Ага Хан.

През 2011 г. той разказва пред BBC, че гледката на победата на Шергар е останала завинаги в паметта му: "Две неща ме поразиха. Едното беше лекотата, с която се движеше този кон, а второто - че по финалната права той просто продължаваше да се откъсва, да се откъсва, да се откъсва. Това беше наистина забележително."

Следващите победи в "Ирландското дерби" (Irish Derby) и "Крал Джордж VI" (King George VI) затвърждават статута на Шергар като световна суперзвезда в конните надбягвания. Ага Хан оценява ценното си притежание на 10 млн. лири и продава 34 дяла по 250 000 лири, като запазва шест за себе си. Останалите са изкупени от богати международни инвеститори, които залагат на способността на Шергар да създаде бъдещи шампиони. След чудодейния си сезон наградата за жребеца е да бъде пенсиониран в Република Ирландия и да започне живот като разплоден кон - огромен удар за все по-печелившата ирландска индустрия за чистокръвни коне, в която родословието значи всичко.

Като най-скъпият жребец в света, Шергар "покрива" 44 кобили през 1982 г. срещу по 80 000 лири всяка. В началото на 1983 г. вторият му сезон в конезавода Ballymany на Ага Хан в графство Килдеър вече е напълно запълнен, а акционерите му вървят към още една печеливша година. Но на 8 февруари въоръжени похитители с маски и пистолети нахлуват вътре.

Невероятна теория

За толкова ценен актив охраната е била шокиращо слаба. Семейството на главния коняр Джеймс Фицджералд е държано на мушка, докато на него е наредено да натовари Шергар в ремарке. Самият Фицджералд е качен в отделен ван и "разкарван" няколко часа. Преди да го изоставят на около 65 километра разстояние, похитителите му дават паролата "Крал Нептун", която ще използват при преговорите за откуп, за да докажат, че са истинските отвличащи. Тъй като го сплашват да мълчи, той не вдига тревога до часове по-късно.

В последвалия хаос са проведени серия спешни телефонни разговори. Колкото и абсурдно да звучи, двама ирландски министри научават за отвличането, преди полицията да бъде уведомена - цели осем часа по-късно. Дотогава, заради това фатално ранно забавяне, следите вече са напълно изстинали. Главният суперинтендант Джеймс Мърфи се превръща в публичното лице на полицейското разследване.

С поразителна откровеност детективът с филцова шапка заявява на една от пресконференциите: "Улика? Това е нещо, което нямаме."

Спекулациите около възможния мотив са навсякъде. Кореспондентът на BBC по конните надбягвания Джулиан Уилсън казва на Дез Лайнъм в Sportsnight: "Всеки крадец на коне би бил страшно изкушен да пусне Шергар върху своя кобила… но днес процесът по идентифициране на жребчетата и кръвното типизиране е толкова прецизен, че би било много трудно едно нелегитимно жребче от Шергар да бъде промъкнато в ирландските надбягвания."

Друга налудничава теория твърди, че конят е бил транспортиран от Ирландия до Либия на полковник Кадафи в замяна на оръжие за ИРА. Изпитващата недостиг на средства ирландска републиканска паравоенна организация е основният заподозрян, след като вече стои зад поредица отвличания на хора, с които финансира насилствената си кампания.

Какво се случва след позвъняването на похитителите?

Оказва се, че мотивът е просто пари. По-малко от 24 часа след отвличането на Шергар похитителите звънят в Ballymany Stud, използват кода "Крал Нептун" и искат откуп от 2 млн. лири. Акционерите се разделят по въпроса дали трябва да платят.

Американският треньор Брайън Суини е "за", като казва пред BBC: "Ако попитате майка, чието дете е било отвлечено, дали трябва да се плати откуп, мисля, че отговорът ще бъде да - и то бързо."

Но лорд Дерби, потомък на английския аристократ от XVIII век, дал името на прочутото състезание, настоява: "Ако бъде платен откуп, има опасност и други коне да започнат да бъдат отвличани през следващите години, а това просто не може да се допусне."

Издирването поема в нова посока, когато ден по-късно в нюзрума на BBC в Белфаст - на около 210 километра северно от мястото, откъдето е отвлечен Шергар - постъпва телефонно обаждане. Анонимен глас заявява, че преговори ще се водят само с трима известни английски журналисти, отразяващи конни надбягвания. До следващата вечер те трябва да стигнат до хотел Europa ("Европа" в Белфаст, по време на Размириците в Северна Ирландия смятан за най-бомбардирания хотел в света. Един от тях е телевизионният водещ на ITV за конни надбягвания Дерек Томпсън, който разказва пред предаването "Свидетел на историята" ("Witness History") на BBC през 2013 г., че почти веднага след пристигането им е постъпило телефонно обаждане, за което се твърдяло, че е от похитителите.

Тримата са насочени към изолирана ферма на развъдчика на състезателни коне Джеръми Максуел, на около 50 километра извън Белфаст, близо до Даунпатрик. По пътя, докато са сред пустия провинциален пейзаж, колата им е спряна от петима маскирани мъже с автомати. Томпсън разказва, че когато свалил стъклото, единият го попитал дали е Дерек Томпсън.

Той разказва: "Погледнах го и казах: "Да", а той отвърна: "Ние сме полицията." А аз му казах: "Слава Богу за това!"

През следващите осем часа Томпсън получава между 10 и 12 нови обаждания, като всяко започва с различна парола, докато полицията се опитва да проследи линиите. Разговорите така и не стигат по-далеч от настояването на похитителите за първоначално плащане от 40 000 лири и искането на Томпсън за фотографско доказателство, че Шергар е жив. След часове мълчание последното обаждане идва в 06:55 на следващата сутрин.

Гласът отсреща казва: "Конят претърпя инцидент. Мъртъв е." После затваря.

На помощ идват ясновидците

Според документалния филм на BBC от 2018 г. "В търсене на Шергар" ("Searching for Shergar") тези разговори най-вероятно са били сложна измама, използвана като примамка, за да отклонят вниманието от преговори, водени другаде. Истинските похитители вече са в пряк контакт с офиса на Ага Хан, но преговорите буксуват сериозно.

В обаждане, записано от полицията, мъж казва: "Ако на този телефонен номер не бъде отговорено тази вечер в девет часа, можете да забравите за коня - никога повече няма да го видите."

Три дни след отвличането идва още едно смразяващо финално послание: "Ако исканията за откуп не бъдат изпълнени, това е краят."

Докато полицията продължава да търси Шергар, журналистите отчаяно имат нужда от нов ъгъл, за да задоволят огромния обществен интерес, а главният суперинтендант Мърфи продължава да им дава материал.

Никълъс Уичъл, който тогава е кореспондент на BBC за Ирландия, казва в документалния филм от 2018 година: "Суперинтендант Мърфи се превърна в този чудесен образ - всяка сутрин се появяваше с филцовата си шапка и на практика не ни казваше нищо, но го правеше по толкова чаровен и приятен начин. А при липсата на каквато и да е сигурна информация, ние бяхме принудени да използваме въображението си, за да измислим как изобщо да отразяваме историята."

Седмица след изчезването на Шергар, Мърфи казва на развеселени репортери, че единствените предложения за помощ, които получава, идват от ясновидци.

"Ами между гадатели, ясновидци и хора с паранормални способности - бройката сигурно гони 50", казва той.

Уичъл, тръгвайки по тази възможна следа, пътува на запад към графство Голуей, където английските медиуми Боб и Айлийн Айсън твърдят, че са видели Шергар в разрушено абатство. Когато най-после стига до селския район Дънири, посочен от семейство Айсън, той наистина открива разрушено абатство, но от кон определено нямало и следа.

Случаят вече е със статут на легенда

Мястото, където се намира Шергар, вече е навлязло в територията на големите неразгадани мистерии - редом с изчезването на лорд Лукан, чудовището от Лох Нес и вечните слухове, че Елвис е жив.

Превърна се в тема, която е едновременно източник на мрачен хумор и на непрестанно любопитство. Шон О’Калахан, бивш член на ИРА, превърнал се в информатор, пише в автобиографията си, че конят е бил убит от похитителите си малко след отвличането, защото те не са успели да се справят с него. Но никой никога не е бил осъден за каквото и да било престъпление, свързано с отвличането на Шергар. Делото остава открито и неразкрито и до днес.

Няколко месеца след отвличането Ага Хан кръщава новата си бърза суперяхта Шергар в чест на любимия си кон. Много години по-късно той признава, че е гледал записа от забележителната победа на Шергар в дербито стотици пъти.

"Това е спомен, който никога, никога не може да избледнее", казва той.