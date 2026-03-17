Новият лидер на Иран бил гей и имал връзка с учителя си, Тръмп се смее

Президентът на САЩ Доналд Тръмп останал шокиран, след като научил миналата седмица, че според американското разузнаване новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей може да е гей, а баща му, покойният аятолах Али Хаменей, се е страхувал от неговата годност да управлява Ислямската република поради тази причина, разкрива The Post.

Както по-рано съобщихме, според американското разузнаване Али Хаменей смятал сина си за "негоден и незрял" да заеме ръководната позиция в Иран.

Реакцията на Тръмп на новината също била интересна - той не успял да сдържи изненадата си и се засмял на глас,, твърдят източници.

Други в стаята също сметнали новината за "смешна" и се присъединили към реакцията на президента, докато един висш служител от разузнаването "не спрял да се смее на това от дни", твърди човек, запознат с брифинга.

Шокиращото твърдение беше описано пред The ​​Post от двама служители на разузнавателната общност и трети човек, близък до Белия дом.

И трите източника твърдят, че неправдоподобното твърдение се възприема от американските разузнавателни агенции като достоверно, а не като невярна информация, целяща да подкопае авторитета на 56-годишния Хаменей, който беше избран да замени починалия си баща като върховен лидер на 8 март.

Двама от източниците заявиха, че разузнавателните данни показват, че Моджтаба, който си е спечелил прякора "силата зад одеждите", докато е служил като пазач на портиера на застаряващия си баща, е имал дългосрочна сексуална връзка с учител от детството си.

Третият източник каза, че разузнаването показва, че аферата е била с човек, който преди е работил за семейство Хаменей.

Моджтаба, за когото се смята, че е бил ранен при същия въздушен удар на 28 февруари, при който са убити баща му и други членове на семейството му, е правил "агресивни" сексуални предложения към мъже, грижещи се за него, вероятно докато е бил под въздействието на тежки лекарства, съобщи един от източниците на The Post.

Американските разузнавателни агенции не разполагат с фотографски доказателства за предполагаемото сексуално привличане на Моджтаба Хаменей към мъже, но източниците настояват, че информацията е достоверна, като един от тях казва, че е "получена от един от най-защитените източници, с които правителството разполага".

"Фактът, че това беше съобщено на най-високо ниво, показва, че има известна увереност в това", добави втори източник.

За предполагаемата сексуална ориентация на Моджтаба се шепнеше в Иран поне от катастрофата с хеликоптер през май 2024 г., при която загина тогавашният президент Ебрахим Раиси, предполагаемият фаворит на Али Хаменей за следващия върховен лидер, казаха източници.

В рамките на американското правителство "това е доста строго пазена информация", каза един вътрешен човек.

Тръмп преди това отхвърли Моджтаба Хаменей като "неприемлив" избор за управление на Иран. Новият върховен лидер е широко смятан за човек, който не би се поддал на исканията на САЩ да се откаже от ядрените и балистичните ракетни програми, които предизвикаха операция "Епична ярост".

Някои елементи от сексуалния живот на Моджтаба Хаменей са били докладвани и преди и може да придадат достоверност на твърдението.

Секретна дипломатическа телеграма на САЩ от 2008 г., публикувана от WikiLeaks, разкрива, че Моджтаба е лекуван във Великобритания от импотентност, въпреки че в доклада не се посочва какво може да е причинило състоянието.

В досието на Държавния департамент се казва, че Моджтаба се е оженил "сравнително късно в живота си" - около 30-годишна възраст - "според съобщенията поради проблем с импотентността, лекуван и в крайна сметка решен по време на три продължителни посещения във Великобритания, в болниците Уелингтън и Кромуел в Лондон".

"Семейството на Моджтаба е очаквало от семейството му бързо да има деца, но се е нуждаел от четвърто посещение във Великобритания за медицинско лечение; след престой от два месеца съпругата му забременява", се казва в изтеклия файл.

Съобщава се, че съпругата на Моджтаба, Захра, и синът му тийнейджър, Мохамед Багер, са загинали при въздушния удар, който уби баща му. Новият върховен лидер има още един син и дъщеря.

Твърдението за хомосексуалност беше споменато в репортаж на CBS News в неделя, в който се казва, че по-възрастният Хаменей, който управлява Иран от 1989 г., е предпочел различен наследник, отчасти поради неуточнени "проблеми" в "личния живот" на Моджтаба.

"Баща му и други подозирали, че е гей и това е нещо, което хората са разпространявали, за да се опитат да спрат възхода му", обясни един от източниците на The Post.

Хомосексуалното поведение е незаконно в Иран, въпреки че правителството разрешава хирургически операции за смяна на пола, на които някои гей мъже са принуждавани да се подложат, за да избегнат наказателни санкции.

Содомията е престъпление, наказуемо със смърт в страната с 93 милиона души население, като някои гей иранци са печално известни с обесването си на строителни кранове като предупреждение към другите.

"В Иран нямаме хомосексуалисти", заяви през 2007 г. бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад, за когото се смята, че е съюзник на по-младия Хаменей.

Един от източниците на The Post каза, че въпреки че като цяло се неодобрява да се разкриват хора против волята им, има ясен случай на лицемерие, който да оправдае това срещу Моджтаба.

"Ако някога е имало време, в което е било приемливо да се разкрива някого, това би било, когато това е лидер на репресивна ислямска теокрация, който беси гейове на кранове", твърди източникът.

Настоящото местонахождение на Моджтаба Хаменей и състоянието на възстановяването му от въздушните удари на 28 февруари остават неясни.