Столична община ще чисти надписи и драсканици от фасадите

Столична община стартира мащабно почистване на нерегламентирани надписи и драсканици в централната градска част, като целта е възстановяване на поддържаната градска среда и ограничаване на вандализма.

Дейностите започват от зоната около НДК, която през последните години е сред най-силно засегнатите от подобни посегателства.

Кметът Васил Терзиев заяви, че администрацията ще бъде последователна в премахването на вандалските надписи и в налагането на правила.

„София няма да бъде град, в който вандализмът се приема за нещо нормално. Ясно разграничаваме градското изкуство от вандализма – изкуството има своето място и ние го подкрепяме, но драсканиците нямат място по фасадите и обществените пространства“, подчерта Терзиев.

В момента се почистват ключови локации – стената на парка на НДК откъм ул. „Фритьоф Нансен“, подлезът и колоните под моста на „Влюбените“, както и колоните на сградата на ул. „Алабин“ 54, съобщи заместник-кметът по „Сигурност“ Лъчезар Милушев. За премахването на надписите се използва специализирана техника, включително водоструйки с високо налягане, съобразени с различните видове повърхности.

Следващите етапи от почистването включват подходите към подлеза на ул. „Фритьоф Нансен“, фасади на обществени сгради и колони по ул. „Алабин“ и ул. „Граф Игнатиев“.

Инициативата е част от по-широката политика на Столична община за поддържане на градската среда. Още в началото на мандата на Васил Терзиев започна системно премахване на нерегламентирани надписи в ключови зони, включително района около НДК, където бяха почистени подлези, спирки и фасади.

Паралелно с това общината продължава да подкрепя инициативи и фестивали за градско изкуство, които да насърчават легитимното творчество и да ограничават вандализма. През последните години чрез подобни проекти бяха преобразени пространства като оградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, подлезите при Южен парк, Западен парк, бул. „Владимир Вазов“ и други.