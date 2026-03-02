„Юген“ декор - новата японска тенденция, фокусирана върху спокойствието

„Юген“ е повече усещане за спокойствие и безметежност, отколкото естетика“, обяснява интериорната дизайнерка Тереза Галан за една от новите японски тенденции в декорирането, появяващи се тази година, която се основава на предишни тенденции като Джапанди и Уаби-Саби. „Става въпрос за опит за постигане на емоционално и психическо благополучие“, добавя тя.

Подобно на своите предшественици, тази азиатска тенденция се стреми да вдъхне на класическия минимализъм душа и характер, но без да губи способността си да предава спокойствие чрез дизайн. „Тя се състои в създаване на чисти и непретрупани пространства, за които се използват неутрални и меки цветове, естествени материали и изобилие от растения“, продължава експертът.

Постигането на „юген“ в дома – което на английски означава „дълбоко и мистериозно усещане за красотата на вселената“ – включва свързване с околната среда, избор на мебели и предмети със смисъл и спазване на максимата, че по-малкото е повече. „Популярността му произтича от настоящата належаща нужда от спокойствие, толкова необходимо в този забързан и хаотичен живот“, заключава тя.

6 ключа за постигане на дом в стил „юген“

1. Използвайте стари или овъглени дървета, камъни, минерали... „По-важно от самия материал е усещането за интимност, честност и трезвост, което той предава“, посочва декораторът.

2. Празнувайте красотата на природата и прегърнете несъвършенството на видимата дървесина, неполираната текстура или предметите, белязани от течението на времето, като окислени или патинирани метали.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg