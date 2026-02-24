Малки украински контраатаки разкриват трудностите на Русия на фронта

Украинска контраатака в югоизточната част на страната отблъсква руското настъпление там и демонстрира, че силите на Киев все още имат достатъчно сили за борба, докато инвазията на Москва навлиза в петата си година.

След като мирните преговори, подкрепени от президента Тръмп, зациклиха, Русия се опита да представи победата си в Украйна като неизбежна. Но загубите сред войските на Кремъл вече надхвърлят един милион, а настъплението им напредва с най-много няколко десетки метра на ден, според скорошен анализ на независимия Център за стратегически и разузнавателни изследвания и заключенията на няколко европейски отдела за отбрана и разузнаване.

Украйна опроверга твърденията на руските генерали за значителни успехи, като до голяма степен освободи град Купянск в североизточната част от руските сили и си върна няколко села в югоизточната част на региона Запорожие.

В същото време, ударите на дълго разстояние от Украйна, западните санкции и конфискацията на кораби понижават цените на руския петрол, който е от решаващо значение за Москва, за да поддържа военните си усилия.

Сет Джоунс, президент на отдела за отбрана и сигурност в CSIS, заяви, че именно затова руският президент Владимир Путин предлага икономически сделки на Тръмп – за да го изкуши да прекъсне подкрепата за Украйна или да се опита да принуди Киев да предаде територии, които армията му не е превзела, пише WSJ.

Според CSIS, руските военни жертви възлизат на около 1,2 милиона, от които 325 000 са убити, което е повече от двойно в сравнение с цифрите за Украйна. Макар че Русия отдавна успява да привлича доброволци за войната с големи заплащания, има признаци, че набирането на кадри вече не успява да компенсира жертвите. Върховният военен командир на Украйна, генерал Олександър Сърски, заяви миналата седмица, че Русия няма да може да замести загубите си на бойното поле през 2025 г.

Някои западни военни представители също са стигнали до заключението, че набирането на войници в Русия е в упадък. През последните три месеца Русия е набирала между 30 000 и 35 000 войници месечно, но според западни представители повече са били убити или ранени.

Макар Русия да разполага с достатъчно войски, за да продължи настоящите си операции, липсата на войски е една от причините, поради които Москва може да срещне затруднения при постигането на значителни пробиви, според някои анализатори.

Украйна също се бори да набере достатъчно човешки ресурси.

„Има някои признаци, че руснаците не набират толкова много войници, но все пак набират повече от украинците“, каза генерал-майор Пека Турунен, шеф на военното разузнаване на Финландия.

Войната е взела своя данък, като украинският президент Володимир Зеленски признава смъртта на 55 000 украински войници. Оределените редици на пехотата разчитат на експлозивни дронове и артилерия, за да задържат руското настъпление. Но офанзивите изискват повече човешки ресурси, за да се поддържат, отколкото отбраната, и Украйна се опитва да изтощи руските сили.

В навечерието на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия във вторник, министърът на въоръжените сили на Великобритания Алистър Карнс заяви, че Русия е във война по-дълго, отколкото през Втората световна война, и е загубила над 4000 танка, 10 000 бронирани превозни средства, а военноморските й сили са били унищожени от страна, която никога не е имала военноморски сили.

Според CSIS, напредъкът на Русия в някои от основните й офанзиви е по-бавен от прословутата битка при Сом през Първата световна война. В Часив Яр, град на стратегически височини в източната провинция Донецк, Русия е напреднала с малко над 6 мили при средна скорост от приблизително 16 ярда на ден.

Според западен официален представител, миналата година Русия е успяла да завземе само около 0,8% от украинската територия. Военното разузнаване в няколко европейски страни оценява, че Русия ще продължи да постига постепенни успехи на терен, но на много висока цена.

„Мисля, че тази война ще продължи, както е от няколко години насам“, каза Турунен. „И двете страни основно запазват позициите си, с много малки стъпки напред от страна на руснаците – напредък, но не в голям мащаб.“

Руските сили напредват главно пеша в т.нар. инфилтрационни групи, малки екипи от не повече от няколко войници, които се промъкват напред под артилерийски обстрел и атаки от дронове и се опитват да оцелеят и да изчакат подкрепления.

Тази тактика води до тежки загуби за Русия

и слаб контрол над завзетите територии, което дава на Украйна възможност да отвърне на удара.

В началото на този месец в интернет започнаха да циркулират съобщения, че Украйна контраатакува в региона Запорожие, където Русия имаше преимущество през последните месеци. Руски военни блогъри твърдяха, че става дума за мащабна контраофанзива, но украинската армия описа напредъка като тактически атаки.

Войниците заявиха, че са се възползвали от проблемите с комуникациите на Русия, след като SpaceX на Илон Мъск деактивира Starlink за руската армия в Украйна.

Зеленски заяви, че неговите военни са си върнали около 115 квадратни мили територия. Анализатори оценяват, че площта е по-малка и че Украйна е изчистила основно района от руски инфилтрационни екипи.

Миналата седмица британското военно разузнаване заяви, че Украйна е си върнала около 39 квадратни мили територия от Русия за около две седмици по време на контраатаката си в региона Запорожие близо до град Хуляйполе.

Украински офицери казват, че основната цел не е да се възвърнат територии, а да се нанесе удар по слабото място на руската армия и да се принуди тя да пренасочи собствените си сили от други райони на фронта.

„Не се фокусираме върху възможно най-дълбокото проникване“, заяви пред украинската телевизия капитан Дмитро Филатов, командир на 1-ви отделен щурмов полк на Украйна. Вместо това, каза той, целта е „да принудим врага да разположи резервите си не там, където планира, а там, където планираме ние“.

Успехът на Украйна следва възвръщането от Украйна на североизточния град Купянск в средата на декември. Русия се похвали, че е превзела града седмици по-рано, но Зеленски записа драматично видео от края на града, за да демонстрира напредъка на Украйна.

През 2025 г. Русия постепенно изгради предимство в средноразстоянните дронове,

които нанесоха огромни щети на украинските снабдителни линии. Един от ключовите елементи беше дронът „Мълния“ (Molniya), евтин безпилотен летателен апарат с фиксирани крила и обхват от над 30 мили. Русия използва дроновете, за да нанася удари по превозни средства, които доставят свежи войски и снабдяване на фронта, отслабвайки украинските позиции на фронтовата линия.

Русия също така е оборудвала дроновете с контрабандни интернет терминали Starlink, разширявайки обхвата им и позволявайки им да заобикалят украинските системи за електронна война, които са предназначени да ги свалят от небето.

Но в началото на този месец деактивирането на Starlink ограничи това предимство на Москва на бойното поле. Украинските войници отбелязват значително намаление на ударите с дронове на бойното поле в резултат на това, тъй като Русия се бори да намери жизнеспособна алтернатива.

Суровият петрол е критичен източник на приходи за руската военна машина – и ключова цел за Украйна и нейните съюзници, за да окажат натиск върху Москва.

Новите западни санкции, конфискацията на остарели танкери, известни като „сенчестата флота“, на които Русия разчита за доставките си, и натискът на Тръмп върху Индия да намали покупките си, доведоха до понижение на цената на основния сорт руски суров петрол, известен като „Урал“. Този сорт се търгува сега с значителна отстъпка спрямо международния бенчмарк „Брент“.

Тъй като петролът е толкова важен източник на бюджетни приходи за Москва, това оказва натиск върху руската икономика.