В кадър: Искаме справедлив мир, гарантиращ сигурност, а не пауза, заяви украинският посланик

Украинците желаят мир, но справедлив и траен. Бъдещият справедлив мир трябва да гарантира сигурност, а не да създава усещане за пауза.

Това заяви украинският посланик в София Олеся Илашчук. Думите ѝ дойдоха по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна. Стотици граждани на София се събраха пред църквата „Света София“, до Паметника на Незнайния воин, за да отдадат почит на загиналите, предаде репортер на БГНЕС.

Илашчук каза, че преди 4 години светът е чул фразата: "Ще превземем Киев за 3 дни", „Днес тези думи звучат като надгробен камък на самозаблудата на агресора“.

Украинският посланик заяви, че цената на съпротивата е висока, тъй като руският агресор е използвал всички форми на геноцид срещу Украйна.

„Путин не постигна основната си цел - не пречупи украинците и не разруши нашата държавност“, каза дипломатът и благодари на ЕС,НАТО и в частност на България за подкрепата, която са оказали на Киев. Тя добави, че Украйна е готова да инвестира опита и знанията си в сигурността на ЕС и НАТО.

На събитието говори и служебният министър-председател Андрей Гюров.

„През последните 4 години Украйна се бори не само за себе си, но и за един свят, в който силата на правото доминира над правото на силата“, каза Гюров.

„Силна България в силна Европа може да е реалност, само ако Украйна не загуби войната. А Украйна не губи войната, губи я Путин. Всички се надяваме скоро да има справедлив и устойчив мир в Украйна, но дотогава трябва да оказваме подкрепа на Киев. Това служебно правителство ще гарантира, че помощта ще продължи“, добави премиерът.

Кметът на София Васил Терзиев каза, че историята на града „ни е научила, че свободата не е дар, а избор и усилие“. Той каза, че домовете на българите не са разрушени като тези на украинците, но не бива да се заблуждаваме, че не сме под атака.

„Война не се води само с танкове, а с дезинформация, страх и разделение. Сигурността не е даденост, нито за Киев, нито за София“, каза Терзиев.