Войната в Украйна: Кремъл не смогва да компенсира загубите на руските сили

За първи път откакто нападна Украйна, Русия губи повече войници, отколкото може да набере. Силите на Владимир Путин са понесли почти 40 000 жертви месечно от ноември насам, докато са набрали до 35 000 войници, за да поддържат инвазията, заявиха западни официални лица.

Интензивните контраатаки на Украйна са довели до над 1,25 милиона жертви в Русия – повече от общия брой жертви на САЩ по време на Втората световна война.

Ал Карнс, министърът на въоръжените сили на Великобритания, заяви, че усилията на Русия да обучава нови рекрути „стават все по-трудни“, тъй като финансовите стимули от Кремъл не успяват да привлекат нови войници да се присъединят към фронтовите линии. „Хората осъзнават, че това е билет в една посока“, каза той.

Усилията за прекратяване на войната наскоро зациклиха, въпреки натиска на САЩ за сключване на споразумение.

В изявление преди днешната четвърта годишнина от руската инвазия, Володимир Зеленски заяви, че Путин се опитва да започне Трета световна война, като каза пред BBC: „Смятам, че той вече я е започнал.“

„The Telegraph“ разкри как Русия е закупила имоти в близост до военни обекти в цяла Европа като част от плановете за координирана саботажна кампания, предупредиха представители на разузнавателните служби.

Подозрителните покупки на имоти в близост до централата на MI6 в южен Лондон и близката американска амбасада, както и до базата на RAF Akrotiri в Кипър, породиха опасения, че Русия ще засили „хибридната си война“ чрез новата мрежа.

Сър Киър Стармър, министър-председател, заяви, че Великобритания ще продължи да подкрепя Украйна, като настоя: „Русия не печели тази война”.

Русия се опита да убеди доброволци от по-бедните региони да се присъединят към войната, обещавайки им бонуси от 50 000 долара (40 000 лири), но анализаторите се питат колко дълго икономиката може да поддържа тези стимули.

„По-голямата част от загубите на Москва – около 87% – са от удари с дронове, които сега доминират на бойното поле, като един дрон е толкова ефективен, колкото 22 изстрела с тежка артилерия”, каза Карнс.

Загубите на Русия се влошиха този месец, след като Илон Мъск забрани използването на сателитната си интернет услуга Starlink.

Много от дроновете им вече не могат да летят и войските трябва да комуникират по радио, което е по-лесно за прихващане.

„Интензивността на руснаците спадна, когато бяха откъснати от Starlink“, каза украински войник пред The Telegraph. „За два дни си върнахме Сосниковка [в Днепропетровск] и сме на път към Хуляполе в Запорожие.“

Генерал Валерий Залужний, посланик на Украйна в Обединеното кралство, предупреди, че изкуственият интелект и дроновете са революционизирали бойното поле, оставяйки войските и от двете страни незащитени.

„Това доведе до създаването на роботизирана зона на унищожение, която днес се простира на дълбочина от поне 25 километра“, каза той.

Джон Хили, министър на отбраната, добави, че Обединеното кралство е „по-решително от всякога да застане твърдо на страната на украинците“.