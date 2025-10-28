Рязък скок: 700 млн. лева са внесли българите в банки, увеличават се влоговете в евро

Рязък скок на новооткритите депозити на домакинствата отчете статистиката на БНБ за септември. 700 млн. лева са внесли българите в банките само за месец, а особено впечатляващ е скокът на влоговете на влоговете в евро - само през месец септември в различни банки са внесени 325 млн. лв. от българските домакинства. Това е с 27% повече в равнение със същия месец от 2024 година.

Този процес се увеличава от началото на юни, когато България получи положителни доклади от ЕК и ЕЦБ за влизане в еврозоната от 1 януари 2026 г. Тогава банките обявиха, че премахват временно таксите за внасяне на левове. От друга страна статистиката показва, че и влоговете в евро растат. Това е валута, която домакинства са държали в брой или са обменени вече от левове в чейндж бюра, пише "Сега".

С ръста на парите, депозирани в банка, се наблюдава намаляване на лихвите по тях. Ако преди година средната доходност на депозитите в левове надхвърляше 1% годишно, то сега тя е 0.8%. Олихвяване на депозитите предлагат само по-малките банки в страната, докато първите пет големи държат от четири-пет години лихвите по спестяванията на нулеви нива.

За евровите депозити лихвите са по-високи - през септември средната ефективна годишна лихва е 1.31%. Година преди това тя е била 1.77%, а месец преди това - 1.09%.