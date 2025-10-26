Бивш австрийски канцлер със съвет към България: Еврото е фантастична опция

Бившият канцлер на Австрия Волфганг Шюсел е купил букет с цветя на съпругата си с първите банкноти евро. Това се случва през 2002 г. на фона на протести срещу все още новата тогава европейската валута.

"За посрещането на 2002-ра бях поканил във Виена Романо Проди, който беше ръководител на Европейска комисия - спомни си Шюсел пред НОВА. - Отидохме на опера и по-късно в първите минути на новата година излязохме и се отправихме към катедралата " Свети Стефан ". Купихме цветя. Поднесох букет рози на брачната половинка си с първите евробанкноти. Беше фантастично прекарване ", спомня си Шюсел.

" Беше доста значим миг и тъй като до мен, с цел да чества въвеждането на еврото беше и Сузане Рийс от Партията на свободата. Години преди този момент тя беше подела акция против еврото – събираха подписи за осъществяване на референдум против единната валута. Събраха едвам към 250 000 подписа – не получиха поддръжка. Пет години по-късно тъкмо Сузане Рийс стана мой вицеканцлер, в моето държавно управление, и в действителност в първите часове на 01.01.2002 тя беше паралелно с мен при въвеждането на еврото. Беше хубаво ", добавя той.

"Имахме валута с традиция, тъй че изцяло разбирах скептицизма на хората. Австрийският шилинг беше обвързван с историята ни. Част от възхода на стопанската система ни стъпваше таман на стабилността на шилинга. А и имахме доста комплициран курс към еврото – беше 13 точка 76. Представете си – по какъв начин се пресмята това. Имаше доста скептици – безусловно разбираемо. Имаше и страхове от по-висока инфлация, терзания, че някои бизнесмени ще се възползват да вдигнат цените. Ние като държавно управление – първо трябваше да подсигуряваме, че преходът ще е спокоен и равномерен. Трябваше да осигурим задоволително банкноти и монети – това е техническата страна. След това – да осведомяваме хората. Това беше сериозен миг. Защото 4 седмици преди въвеждането 80 % от австрийците не бяха наясно какво ще се случи ", каза още Шюсел.

Той даде съвет на българските политици да информират хората за ползите от еврото.

" Информирай, информирай, информирай – това е най-важното. Защото на макроикономическо равнище резултатите са ясни – преимуществата са безспорни. За туризма да вземем за пример – България е като Австрия ние сме туристически страни. Еврото е фантастична опция за страна като вашата. На хората от еврозоната, които идват в България, няма да им се постанова да обменят пари. За износа – също е огромен плюс. Второ - контрол, надзор, надзор. Много е значимо хората да усещат, че държавното управление е наясно, че може да зародят проблеми, че може да се появят играчи, които да злоупотребяват. Но те са там – подготвени да ги спрат. Чисто техническата страна също е значима, само че аз съм сигурен, че България ще се оправи ", каза още бившият австрийски канцлер.