Съвет от специалисти: Не слагайте слушалки в гората, за да чуете приближаваща мечка

Не ходете със слушалки в гората, за да чуете, ако към вас се приближава животно. Това съветват от организацията WWF-България относно безопасното придвижване сред природата.

Природозащитниците напомнят за някои от съветите как да реагираме при среща с мечка.

При разходка в гората, особено в някоя от постоянно населените от вида територии – Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и Средна Стара планина, се движете в група и вдигайте шум. Мечките избягват хората и сами ще се отдалечат, ако ви чуят, казват експертите. Те предупреждават в никакъв случай да не се произвежда шум с пиратки – те могат да стреснат животното и в уплаха си то да реагира агресивно. Важно е хората да не оставят отпадъци или храна след себе си, защото това може да привлече мечките.

"Вероятността да бъдете нападнати от мечка е много малка, защото животното по правило избягва хората", коментират от WWF-България. Все пак поведението ви може да е решаващо – както за вас, така и за защитения от закона вид, обръщат внимание от организацията. Оттам съветват хората да се стараят да останат незабелязани от мечката, да не вдигат шум и да не правят резки движения. Не трябва да се снима животното, съветват още експертите.

Отстъпете бавно назад, най-добре е да се върнете по пътя, по който сте дошли, съветват от WWF. Ако мечката ви е видяла, запазете спокойствие, посочват от организацията и добавят, че е важно да не я приближаваме и снимаме.

Ако мечката не реагира на присъствието ви, започнете да говорите тихо и монотонно – един от начините да покажете, че не сте плячка, посочват от WWF. Ако мечката започне да издава звуци или изглежда агресивна, продължете да говорите тихо, подчертават от организацията. Оттам обръщат внимание, че ако мечката се изправи на задните си крака, тя не е агресивна. Това е опит да получи повече информация чрез обонянието и слуха си. Запазете хладнокръвие, допълват природозащитниците.

"Има случаи, в които мечки "блъфират" – спускат се към човек и спират в последния момент. Ако това стане, не се паникьосвайте", съветват от организацията. Експертите подчертават, че не трябва да започваме да бягаме, като отбелязват, че мечката бяга много по-бързо от нас - с до 50 км/ч.



Срещите с мечки в България в близост до населените места се случват все по-често. Сред основните причини е липсата на храна в горите и прекъснатите миграционни коридори, които ограничават пространството на вида за придвижване, хранене и размножаване, обобщават от WWF.



Мечките не слизат сред нас, защото искат да ни нападат - те слизат, защото са принудени от нарушената екосистема, в която живеят, обясни Александър Дуцoв, старши експерт „Опазване на видове“ във WWF-България. В интервю за БТА през септември специалистът уточни, че безопасната дистанция между човека и мечката, особено ако тя има малки при себе си, не трябва да е по-малка от 20 м.