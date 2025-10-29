След семеен скандал мъж нападна полицай с брадва във Варненско

Служител на полицията в Долни Чифлик е с фрактура на дясната ръка при опит за овладяване на семеен скандал във варненското село Гроздьово. Униформеният е бил нападнат с брадва от 49-годишен мъж, който е проявил агресия, след като полицейският екип се е отзовал на сигнал за домашно насилие в селото.

След подадения сигнал дежурният полицейски екип веднага се насочил към село Гроздьово.

"Тръгнахме към адреса. При пристигане на място успяхме да установим жената, която подаде сигнала. Колегата помоли жената да си донесе личната карта. Мъжът ѝ беше страшно много агресивен още от самото начало, вика "Никой няма да ми влезе вътре в къщата, тъй като влезе ли вкъщи, ще го заколя с брадвата", каза пред БНТ полицаят Димитър Станков.

След като полицаите влезли в къщата, мъжът взел брадва и ги нападнал.

"Дръпнахме се настрани, имаше двама комшии, към тях не беше толкова агресивен, успяха да му вземат брадвата и тръгна на ръкопашен бой да се бие с колегата и се наложи да го задържим", разказа Димитър Станков.

"49-годишният мъж е и познат на органите на МВР. Той системно употребява алкохол, имало е и други случаи, когато е бил агресивен, но не към полицейски служители, а към съседи", каза старши инспектор Цветослав Маринов, началник на участък Долни чифлик, Четвърто РУМВР – Варна.

Нападнатият полицай разказа, че мъжът е оказал яростна съпротива. Затова при ареста са използвани помощни средства.

"Получих една фрактура, имам счупен пръст. Пуснаха ме в болничен за едни месец. Много ще е добре, ако поне един от служителите има тейзър. Поне на всеки един екип да има. При този вариант може да ти спаси и живота", каза полицаят Димитър Станков.

Според началника на полицейския участък в района подобни инциденти се случват често. Районът, за който отговарят, е голям, а полицейските служители не достигат.

"Районът е много разнообразен. Имаме един екип дневна и един екип нощна смяна, които обслужват територията на град Долни чифлик и шестнайсетте села към общината. Имаме недостиг на полицейски служители. Територията, която обслужваме, е доста голяма и населените места са отдалечени едно от друго, както и от самия град и с един екип е по-трудно обслужването на района", каза старши инспектор Цветослав Маринов, началник на полицейския участък в Долни чифлик.

Нападятелят не е осъждан, но срещу него има заявителски матириал от преди 17 години за кражба на дърва. Той е задържан за 24 часа, а прокуратурата вече е образувала досъдебно производство.