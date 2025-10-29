Костадинов: Киселова беше предадена от всички

"Ние сме последните хора, които ще защитават Киселова, но това, което направи БСП спрямо нея, наистина беше много позорно и много нечистоплътно, беше срамно", заяви от кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"БСП я изхвърли като изтривалка. Може би това, което тя направи днес, беше да излезе от ситуацията поне с някаква частично останала чест", коментира Костадинов оставката на Киселова.

По думите му тя е била предадена от всички, включително и от собствената си партия. "Това, което днес прочете, едва ли някой ще го запомни. Истината е, че просто сменяме един човек на Пеевски с друг човек на Пеевски – Рая Назарян", коментира още Костадинов.

Лидерът на “Възраждане” беше помолен да коментира и проектобюджета за следващата година.

"На фалит. Излезе информация, че през следващата година се предвижда темп на задлъжняване със 70 млн. лева на ден. Това показва огромното лицемерие на управляващите. Борисов, когато стане и когато седне, говори за Радев и за неговия договор с "Боташ", с който реално държавата задлъжнява с 1 млн. на ден, само че в другия случай – правителството на Борисов и на Пеевски предвижда задлъжняване със 70 млн. на ден. Това са предположения, но всички показатели сочат натам. Държавата ни е в състояние на пред фалит, изключително бързо задлъжняване, ние сме трети в света по задлъжняемост в Европейския съюз”, обясни Костадинов.

По думите му след влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г. състоянието на финансите ни ще се влоши допълнително.