IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Караджов: Вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция

С новия закон държавата създава ясна рамка за безопасност, добави той

29.10.2025 | 15:08 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

"В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция – и на сушата, и във въздуха, и по вода", заяви на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Той потвърди, че на днешното правителствено заседание е приет Проектът на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, който бе залегнал в дневния ред на заседанието. 

"Животът и здравето на българските граждани не могат да зависят от случайността", категоричен е министърът.

Караджов припомни, че законопроектът е изготвен след серия от инциденти и случаи, които, по думите на Караджов, са показали липсата на единна уредба и ефективен контрол върху дейностите, свързани с атракционните съоръжения.

Свързани статии

"С новия закон държавата създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и контрол върху всички атракционни дейности – от водните забавления по Черноморието, през въжените паркове и батути, до въздушните полети и автомобилните обиколки. Целта е да се гарантира животът и здравето на гражданите, като същевременно се създадат предвидими условия и за бизнеса", каза още вицепремиерът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гроздан Караджов атракциони Закон безопасност Министерство на транспорта
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem