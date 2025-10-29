Караджов: Вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция

"В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция – и на сушата, и във въздуха, и по вода", заяви на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Той потвърди, че на днешното правителствено заседание е приет Проектът на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, който бе залегнал в дневния ред на заседанието.

"Животът и здравето на българските граждани не могат да зависят от случайността", категоричен е министърът.

Караджов припомни, че законопроектът е изготвен след серия от инциденти и случаи, които, по думите на Караджов, са показали липсата на единна уредба и ефективен контрол върху дейностите, свързани с атракционните съоръжения.

"С новия закон държавата създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и контрол върху всички атракционни дейности – от водните забавления по Черноморието, през въжените паркове и батути, до въздушните полети и автомобилните обиколки. Целта е да се гарантира животът и здравето на гражданите, като същевременно се създадат предвидими условия и за бизнеса", каза още вицепремиерът.