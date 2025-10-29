Управляващите партии подписаха анекс за ротацията на председателя на НС

Мандатоносителят ГЕРБ-СДС и коалиционните партньори от “БСП-Обединена левица” и “Има такъв народ” подписаха анекс към Споразумението за парламентарно мнозинство за изпълнение на управленска програма .

С анекса се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание.

Съгласно договореното, всяка от трите политически формации ще излъчва свой кандидат за председател на парламента на ротационен принцип, като всеки мандат ще бъде с продължителност 10 месеца.

ГЕРБ-СДС като първа политическа сила са първи, следвани от ПП ИТН и коалиция БСП-ОЛ.

След изчерпване на тази последователност, ротацията ще започва отначало.

Останалите клаузи на Споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени. Анексът влиза в сила от датата на неговото подписване от трите страни.