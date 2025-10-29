IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Управляващите партии подписаха анекс за ротацията на председателя на НС

Мандатът на всеки председател на НС ще е с продължителност 10 месеца

29.10.2025 | 15:00 ч. 2
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Мандатоносителят ГЕРБ-СДС и коалиционните партньори от “БСП-Обединена левица” и “Има такъв народ” подписаха анекс към Споразумението за парламентарно мнозинство за изпълнение на управленска програма .

С анекса се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание. 

Съгласно договореното, всяка от трите политически формации ще излъчва свой кандидат за председател на парламента на ротационен принцип, като всеки мандат ще бъде с продължителност 10 месеца.

Свързани статии

ГЕРБ-СДС като първа политическа сила са първи, следвани от ПП ИТН и коалиция БСП-ОЛ.

След изчерпване на тази последователност, ротацията ще започва отначало.

Останалите клаузи на Споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени. Анексът влиза в сила от датата на неговото подписване от трите страни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

правителство коалиционни партньори анекс председател на НС ротация мандат ГЕРБ-СДС БСП-ОЛ ИТН
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem