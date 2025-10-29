Прокуратурата ще плаща обезщетения на полицаите, които лежаха в затвора за смъртта на Чората

Полицаите, които бяха признати за виновни за смъртта на Ангел Димитров-Чората, но не бяха наказани заради изтекла давност, имат право да търсят обезщетение от прокуратурата, съобщи "Лекс".

Това следва от тълкуването в решение на Върховния касационен съд по иска на един от тях, по който имаше противоречиви произнасяния на предходните инстанции.

Преди окончателния край на делото за смъртта на Чората, полицаите бяха обвинени и осъдени за умишлено убийство, заради което лежаха 8 месеца в затвора, а след това бяха оправдани по това по-тежко обвинение.

Заради това Борис Механджийски и Георги Калинков заведоха искове срещу прокуратурата, а делото на Механджийски стигна и до Върховния касационен съд, след като предходните две инстанции бяха на различни мнения за това дали му се дължи обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Исковете на Механджийски са за общо 576 000 лева, като той иска да бъде обезщетен със 70 000 лева само за това, че е лежал 8 месеца в затвора. Отделно претендира за още 430 000 лева обезщетения за неимуществени вреди за два периода от наказателното дело – до 2011 г., когато беше оправдан от ВКС, както и до последното решение на върховните съдии от 2021 г., с което пък не е наказан. Механджийски иска и над 76 000 лева за имуществени вреди от воденото срещу него дело.

Съдебната сага със смъртта на Чората продължи 16 години, като накрая полицаите бяха признати за виновни, че са причинили смъртта му, но по непредпазливост и с бездействие. За това престъпление обаче наказанието е до 5 години затвор и давността беше изтекла далеч преди постановяването на крайния съдебен акт, поради което и на полицаите не бяха наложени наказания.

До него пък се стигна след възобновяване на процеса, когато Механджийски и бившите му колеги вече бяха 8 месеца в затвора и изтърпяваха наложените им преди това наказания, когато бяха осъдени за умишлено убийство на Чората.

През 2022 г. Софийският градски съд (СГС) му присъди единствено обезщетение от 5000 лева за неимуществени вреди, защото прие, че е изтърпял по-тежко наказание от това, което би могъл да получи, ако давността за наказателно преследване не беше изтекла.

Миналата година Софийският апелативен съд (САС) отхвърли всички искове срещу прокуратурата, след като прие, че щом Механджийски е бил признат за виновен, обвинението не е било незаконно. Според САС оправдаването по отношение на една от формите на вина не е равнозначно на оправдаване по обвинение за отделно престъпление.

Така делото стигна до ВКС, като защитата на Механджийски твърдеше, че решението на САС е в противоречие с практиката на върховния съд. Адвокатът се позова на решение на ВКС от 2018 г., в което е прието, че прокуратурата отговаря и в хипотезата, при която има влязла в сила присъда, с която подсъдимият е осъден, но след това делото е възобновено, той е оправдан, а деянието е преквалифицирано, декриминализирано и му е наложена глоба. В случая отговорността се поражда от незаконното повдигане и поддържане на обвинение.

Решението на САС е обезсилено и делото трябва да започне отначало в градския съд, тъй като ВКС е установил и незаконно допуснато изменение на иска. Проблемът е, че при изменението на иска, Механджийски е искал обезщетение едновременно и на новопосочената вреда, и за първоначално посочената в исковата молба. ВКС посочва, че това е недопустимо, защото по този начин се стига до едновременно изменение и на основанието, и на петитума – претендират се две различни обезщетения за различни вреди (а не едно и също обезщетение на различно основание).

Ангел Димитров-Чората загина на 10 ноември 2005 г. в Благоевград при полицейската операция „Респект“, разпоредена от тогавашния вътрешен министър Румен Петков. След това беше съобщено, че Димитров е бил пребит от полицаите, участвали в акцията по задържането му, а обвинени и дадени на съд бяха петимата униформени. Впоследствие лекарите заключиха, че той е починал от задушаване, защото е бил с белезници на гърба и поставен по очи на земята, като тялото му е и притискано.

Спорният въпрос беше полицаите ли са го притискали или собственото му тегло.