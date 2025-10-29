IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Млад нидерландец е блъснатият от влак край Варна

Близките му го обявили за издирване, вероятно той се е самоубил

29.10.2025 | 12:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Мъжът, който загина след като бе блъснат от влак край Варна тази сутрин, е от Нидерландия, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град. 

Той е бил обявен за издирване от негови близки на 27 октомври, защото те се притеснявали за психическото му състояние.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин около 8:00 часа. Мъжът е блъснат от влака, който е отпътувал от Варна за София. Той е на 32 години. 

От полицията уточняват, че според очевидци нидерландецът се е самоубил, тъй като машинистът е подал звуков сигнал, но мъжът не се е отдръпнал от релсите. 

По случая е образувано досъдебно производство.

загинал мъж блъснат от влак Варна самоубийство полиция
