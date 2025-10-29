Млад нидерландец е блъснатият от влак край Варна

Мъжът, който загина след като бе блъснат от влак край Варна тази сутрин, е от Нидерландия, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град.
Той е бил обявен за издирване от негови близки на 27 октомври, защото те се притеснявали за психическото му състояние.
Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин около 8:00 часа. Мъжът е блъснат от влака, който е отпътувал от Варна за София. Той е на 32 години.
От полицията уточняват, че според очевидци нидерландецът се е самоубил, тъй като машинистът е подал звуков сигнал, но мъжът не се е отдръпнал от релсите.
По случая е образувано досъдебно производство.