ПП-ДБ: Мария Габриел е разговаряла с Великобритания за изваждане на лица от санкционния списък

Депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на “Да, България” Божидар Божанов заяви, че коалицията има информация, че Мария Габриел, в ролята си на министър на външните работи и представител на ГЕРБ, е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на лица от техния санкционен списък.

"Въпросът е дали сега в момента има такива усиля - от външния министър, от Теменужка Петкова, от министър-председателя, да извадят Пеевски и неговите лейтенанти от санкционния списък по Магнитски и от списъка на Великобритания", попита Божанов.

"Христо Иванов ми е разказвал по време на "сглобката", че Делян Пеевски е искал от него да го изкара от списъка “Магнитски“. Пеевски има един брокер, който обикаля София и говори с всеки, който има нещо общо със САЩ, за да бъде премахнат от списъка. Брокерът е Бойко Борисов", добави и друг депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

"Левичарската власт предлага увеличение на пенсионните осигуровки с 10%. Така всяко семейство с двама работещи със средна за страната заплата ще плаща по 100 лева повече." Това заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров и подчерта, че това предложение на управляващите за Бюджет 2026 е едно от най-големите увеличения на данъчно-осигурителната тежест от много години насам. То ще доведе до увеличаване на сивата икономика, забавяне на растежа, намаляване на икономическата активност.



"Ние предупредихме, че или трябва да има мерки за намаляване на разходите, или ще се отиде към увеличение на данъци и осигуровки и това вече се случва”, каза Димитров. И напомни за внесените от ПП-ДБ десетки законопроекти, които предвиждат ефективност на разходите. Сред тях са търговете за обществени поръчки от болниците, когато ползват публичен ресурс, уведомяването на пациентите за извършени спрямо тях здравни услуги, за да се избегне източването на здравната каса чрез фиктивни такива, ревизия на ТЕЛК-овете, държавните служители да си плащат осигуровките, поетапно освобождаване на наетите пенсионери, както и да не се харчат налетите в ББР и БЕХ 5,5 млрд. лв. По думите на икономиста, с такива и много други мерки могат да се спестят милиарди, но те не са възприети от управляващите, а на свой ред правителството не е дало нито едно предложение за намаляване на разходите.



Запитан за идеята на БСП за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, депутатът отговори, че то ще доведе до повече сива икономика и по-малко приходи в бюджета. “Плоският данък трябва да бъде запазен на всяка цена. Той даде много добри резултати още с въвеждането му, когато данъчните приходи се увеличиха”, каза Мартин Димитров.