Затварят утре тръбата за Благоевград на тунел "Кочериново" на "Струма"

Движението ще бъде ограничено между 8:00 и 18:00 часа

29.10.2025 | 19:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

На 30 октомври, от 8:00 до 18:00 часа, ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград на тунел "Кочериново" на автомагистрала "Струма", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София. Временната промяна в организация на движението е за изграждането на предавателна станция на мобилен оператор в района на съоръжението, уточняват от пътната агенция.

От АПИ предупредиха водачите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/час.

