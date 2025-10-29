Затварят утре тръбата за Благоевград на тунел "Кочериново" на "Струма"

На 30 октомври, от 8:00 до 18:00 часа, ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград на тунел "Кочериново" на автомагистрала "Струма", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София. Временната промяна в организация на движението е за изграждането на предавателна станция на мобилен оператор в района на съоръжението, уточняват от пътната агенция.

От АПИ предупредиха водачите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/час.