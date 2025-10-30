Столичната община стартира кампания за оказване на първа помощ

Столичната община започна нова информационна кампания под надслов "Бъди готов – спаси живот", насочена към повишаване на знанията и уменията на гражданите за оказване на първа долекарска помощ, съобщиха от общинската администрация.

Инициативата цели да насочи вниманието към значението на бързата реакция при спешни състояния, особено при случаи на внезапен сърдечен арест – едно от най-честите и животозастрашаващи състояния. Според медицински експерти навременната и правилна реакция на очевидци може да увеличи шансовете за оцеляване на пострадалия в пъти.

Началото на кампанията бе поставено с видео, което визуализира основните стъпки при оказване на първа помощ и подчертава значението на подготовката при критични ситуации.

Кампанията е насочена към хора от всички възрасти, като специален акцент е поставен върху младите. Информационните материали и видеа ще се разпространяват чрез социалните мрежи – Facebook, Instagram и TikTok. През следващите месеци се предвиждат и допълнителни активности, за които ще бъде публикувана информация в каналите на кампанията.

„С тази инициатива искаме да дадем на хората увереност и знания, че могат да бъдат разликата между живот и смърт“, каза общинският съветник Димитър Петров, един от инициаторите.

Кампанията „Бъди готов – спаси живот“ е инициатива на Столичната община, реализирана с подкрепата на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и с експертната консултация на Академия Първа помощ.