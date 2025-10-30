Асен Василев: Пеевски се опитва да отвлече вниманието от бюджета

С този кризисен пиар Пеевски се опитва да отвлече вниманието от истинския въпрос на деня, свързан с бюджета, каза в Народното събрание председателят на “Продължаваме промяната” и депутат от парламентарната група на “Продължаваме промяната - Демократична България” (ПП-ДБ) Асен Василев. Коментарът му бе по повод снимките, които по-рано днес показа лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Много интересно става, че Пеевски след три седмици успя да намери за кризисен пиар една снимка на улицата с г-н Рашков, който в този момент спира половината вълна от купени гласове, коментира Василев.

Нямам представа кой е този човек, отговори Рашков на въпрос за снимките, показани от Пеевски. Аз се здрависвах с много хора, добави той. Попитан къде е направена снимката, Рашков отговори: “Не е пред самата секция, а пред полицейската кола”.

На въпрос за евентуален купувач на “Лукойл”, Асен Василев коментира, че руската компания е съобщила за проявен интерес от компанията "Гънвор". По думите му трябва да се види дали на тази компания въобще ще бъде позволено да купи “Лукойл”. Депутатът смята, че българското правителство трябва да има план Б как ще се купува суровият петрол, как ще се извършват транзакциите по продажба на горивата в страната и ще влезе ли специален управител в “Лукойл”.