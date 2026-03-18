Нов щит за Украйна: система за ПВО, вдъхновена от Израел

„Не се нуждаем от вашата помощ в отбраната срещу дронове. Ние знаем повече за дроновете от всеки друг. Имаме най-добрите дронове в света“. В нов жест на публично презрение към Киев, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък пред канала Fox News, че страната му не се нуждае от сътрудничество, за да се справи с безпилотните апарати, които Иран използва във войната в Близкия изток, за да отговори на атаките на САЩ и Израел. Еврейската държава обаче дава сигнали за обратното и изглежда, че следи отблизо технологията, разработена от Киев. В същото време. Киев се опитва да се вдъхнови от израелския противовъздушен щит, за да създаде свой собствен. „Реториката си е реторика“, отговори на Тръмп украинският президент Володимир Зеленски, без да иска да влиза в препирни. Отвъд думите на републиканския лидер украинският държавен глава е наясно, че зад кулисите реалността на неговите военни способности е друга

След проявения интерес от страна на Вашингтон, европейските страни и страните от Персийския залив, последната държава, която се присъедини към онези, които оценяват постигнатото от Украйна, е Израел, според властите в Киев. Това е истинска парадоксална ситуация, тъй като предвид мащабната руска инвазия през 2022 г. и офанзивата с хиляди дронове и ракети, еврейската държава не предостави бижуто на своята противовъздушна отбрана, известна като „Железния купол“. Това принуди Украйна да проектира своя собствена система – огромно предизвикателство поради необходимите средства и технологии и, преди всичко, защото територията на страната е около 30 пъти по-голяма от тази на Израел, пише El Pais.

Посланикът на Киев в Тел Авив, Евгений Корничук, и местни източници, цитирани от пресата, потвърдиха, че премиерът Бенямин Нетаняху желае да обсъди въпроса за въоръжението директно със Зеленски, разговор, който може да се състои в най-скоро време. Израел, в опит да се измъкне, за да запази отношенията си с руснаците и украинците, през последните години не е откликнал на молбата на Киев да предостави своя въздушен щит, състоящ се от няколко слоя за сигурност на различни височини. Нетаняху оправда това през 2023 г., според изявления пред вестник „The Wall Street Journal“, с опасенията си, че тя може да попадне в ръцете на Иран, като подчерта обаче доставката на система за предупреждение, която би помогнала на украинците да предотвратят жертви при въздушни атаки.

Нетаняху действа с „предпазливост“, защото „интересът му е да поддържа добри отношения с Русия, суперсила, която има 1,5 милиона граждани в Израел“, една малка страна, оценява Йехошуа Калиски, старши изследовател в Института за изследване на националната сигурност (INSS) в Израел. В настоящата ситуация „Нетаняху трябва да бъде много внимателен в отношенията си с Путин“, въпреки че „Зеленски, който е евреин, ни помага главно срещу Иран, който от своя страна помага на Русия“, добавя той в писмени отговори.

С опита, натрупан основно през последните четири години на конфликта и десетки хиляди загинали зад гърба си, Украйна разработва сега своя собствена система, вдъхновена от израелския „Железен купол“. С тази мисия, наред с други, Зеленски назначи през януари Павло Елизаров за нов заместник-командващ на Военновъздушните сили. Този военен не крие в интервю с Янина Соколова, публикувано от различни местни медии, че един от основните проблеми, пред които са изправени, е обширността на територията им.

Москва има способността да нанесе удари с дронове, бомби и ракети от всякакъв вид по цялата територия от над 600 000 квадратни километра, която заема Украйна, от които приблизително 20% остават под руска окупация. Липсата на достатъчно оръжие, за да се противопостави на въздушната офанзива на Кремъл, продължава да бъде едно от основните искания на Зеленски към съюзниците му. Само през последната седмица руснаците са атакували украинската територия с 1 770 камикадзе дрона, над 1 530 въздушни бомби и 86 ракети от различни видове, според президента.

„Русия се опитва да изстрелва дронове и ракети в големи вълни, за да претовари нашата противовъздушна отбрана. Затова се нуждаем от нови технологични решения, които да ни позволят да реагираме бързо на тези атаки“, обясни Елизаров. Вторият човек във Военновъздушните сили също подчерта, че една модерна система за защита трябва да съчетава средства като радари, противовъздушни ракети и системи за електронна война.

Но този украински щит трябва да се адаптира към собствените възможности и ограничения на Киев. Тоест, той трябва да се реализира с наличната собствена технология и с оръжията, които пристигат от Запада. Висшите военни командири като Елизаров са наясно, че не могат да проектират система, която да зависи единствено от скъпи западни противоракетни системи като „Патриот“ или системата IRIS-T.

„Нашата задача е да изградим антидронна купола над Украйна: система, която не реагира апостериори, а унищожава заплахата, докато тя се приближава“, посочи през януари министърът на отбраната Михаил Федоров, за да приветства Елизаров, считан за човек, който „е доказал своята ефективност в съвременната война“.

Част от тази система, която Украйна разработва, са прехващащите дронове, с които Киев вече постига по-голяма ефективност при свалянето на дронове, отколкото с наземните противовъздушни батареи или с хеликоптерите.

За момента, според данни на Йелизаров, разполагането на мобилни противовъздушни единици, като тази, посетена миналата седмица от EL PAÍS в граничните зони с Русия, вече достига капацитет за сваляне на вражески дронове от около 50%. Всичко това въпреки тактиката, възприета от руснаците, да изстрелват все по-често своите камикадзе дронове под формата на рояци.

Тези безпилотни апарати с украински дизайн, специализирани предимно в борбата с иранските дронове „Шахед“ и техните руски варианти, са предизвикали интереса не само на Израел, но и на САЩ и други страни от Близкия изток. Най-голямата петролна компания в света, саудитската Aramco, вече обмисля закупуването на тези апарати, според публикация на The Wall Street Journal. Една от споменатите украински компании, Wild Hornets, производител на прехватния дрон модел Sting, опроверга това и настоява, че производството ѝ дори не е достатъчно, за да задоволи търсенето на местната армия.

Успоредно с това, и въпреки липсата на нужда от помощ, изразена от Тръмп, Зеленски потвърди, че всеки от трите екипа, които страната му е разположила на място, се състои от десетки военни, инженери и експерти в този нов вид война, в която все по-често главна роля играят дроновете. Сред местата, където се намират, е американска военна база в Йордания. Президентът настоя, във всеки случай, че няма да атакуват Иран и че сътрудничеството им е чисто отбранително.

„Имаше няколко искания, било то за помощ на конкретна държава или за подкрепа на американците. Нашите войници са в контакт на различни нива. Получихме писма, обаждания и искания от всички военни институции“, обясни Зеленски пред група журналисти през уикенда.

Негативната реакция на Тръмп, който пренебрегна постигнатите от Украйна успехи с дроновете, съвпадна с други две стъпки, които още веднъж илюстрират неговата хаотична стратегия. Малко преди това той отмени за един месец санкциите срещу руските петролни танкери. Зеленски оценява на 9 милиарда евро печалбата, която Москва би могла да реализира благодарение на тази мярка. Междувременно американският президент продължава да не дава признаци, че ще възобнови посредничеството си в контактите между руския и украинския лидер, прекъснати от новото ескалиране на военните действия в Близкия изток.

Украйна, заплашена от Иран

На фона на полемиката Иран заплаши директно Украйна в събота, като я счете за съюзник на Израел. Режимът в Техеран добави по този начин нов враг към списъка си. Ибрахим Азизи, отговорник на комитета по сигурността в парламента, заплаши Киев чрез публикация в профила си в социалната мрежа X.

„Като предоставя подкрепа с дронове на израелския режим, Украйна фактически се е включила във войната и, съгласно член 51 от Устава на ООН, е превърнала цялата си територия в легитимна цел за Иран“, предупреди той до снимка, на която се виждат Зеленски и Нетаняху.

Друг парадокс е, че от 2022 г. насам войските на Кремъл непрестанно бомбардират украинска територия с хиляди дронове от иранско производство или с копия на тях, произведени във фабрики, построени на руска територия. Зеленски счита режима на аятоласите за „терористичен“ и от самото начало е подкрепял офанзивата, предприета от САЩ и Израел.

Нещо повече, той твърди, че Москва предлага стратегическа помощ на Техеран, за да може той да се защити и да поразява цели с дроновете си.