Ивайло Мирчев: Управляващите действат на пожар и без план за горивата

Преди девет дни ние поискахме да бъдат изслушани ресорните министри, за да ни запознаят със ситуацията на пазара за горива и със запасите на бензин, дизел и авиационно гориво. Нищо подобно не беше направено от управляващите. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в Народното събрание.

Заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) прекъсна пленарното заседание и свика председателски съвет на парламента. Преди това беше дадена почивка, за да може да заседава Комисията по бюджет и финанси във връзка с проекторешение за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз.

“Извънредно бе прекъснато заседанието на парламента и се гласува решение за забрана износа на дизел и авиационно гориво от България. В последната седмица има рязък ръст на износа на горива в посока Сърбия. Преди 9 дни поискахме изслушване в парламента на министрите за ситуацията с горивата. Бе ни отказано, а управляващите уверяваха, че всичко е наред и има запаси за 90 дни. Всички знаем, че това са глупости, защото част от търговците на горива не участват в попълването на запасите” , коментира Мирчев.

Свързани статии Спираме износа на дизел и авиационно гориво

Според него управляващите действат на пожар и нямат план. “Подкрепихме забраната, но трябва да бъде поета отговорност за този хаос.

Днес внесохме искане за спешно изслушване на министрите на икономиката, финансите, енергетиката, както и на шефа на ДАНС. Настояваме институциите да ни запознаят, на закрито заседание, с цялата ситуация на пазара на горива, тъй като това е изключително важно за националната сигурност,” категоричен е Мирчев.