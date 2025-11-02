Нова година у нас или в чужбина? Офертите не се различават много

С наближаването на новогодишната нощ остават все по-малко възможности за резервация, а в хотелите местата се изчерпват.

Цените се покачват, а тридневни пакети стигат и до 2000 лв. на човек. Оферти, които се оказват по-скъпи от такива в чужбина, съобщава bTV.

Нарицателното "Велинград"

Началото на ноември. Още няма сняг, но празничните пакети вече се топят. Хотелите пускат новогодишните оферти още през юли, а до есента на местата се изчерпват. Дори президентският апартамент е зает.

"Ние вярваме, че те струват толкова, колкото ние предлагаме. Разбира се ако човек реши да сравни една почивка в България и в чужбина, трябва да има една и съща база за сравнение, така че ако човек реши да празнува в Италия в еърбиенби, най-вероятно ще плати толкова или малко повече отколкото една почивка в България", каза Анна Божкова, управител на хотели във Велинград.

Цената на човек достига до над две хиляди лева за три нощувки. И въпреки това във Велинград заетостта е над 70%.

"За новогодишната програма то е тридневен пакет с минимален престой - трите нощувки. Включени богати закуски и вечери. Пълен достъп до минерални басейни, професионална детска анимация, както и концерт на открито", казва Анна Божкова.

И докато българските курорти се пълнят, туроператорите предлагат все по-изкушаващи пакети за топли дестинации. Според офертите за Нова 2026 година - Египет, Дубай и дори Малдивите вече се конкурират по цена с родните курорти.

На пръв поглед чуждите оферти изглеждат по-изгодни повече дни за по-малко пари. Но експертите напомнят, че в България в цената влиза не само нощувката, а и празничната вечеря и програмата. В чужбина често се плаща отделно - за вечеря, за транспорт и за забавления.

"Велинград не е най-скъпия курорт нито в България, нито в света. Нито пък една цена в един хотел, която се пуска с цел реклама, може да бъде структуроопределяща за целия отрасъл. И там има 2 и 200", информира Румен Драганов, директор на института за анализи и прогнози в туризма.

По данни на туристическия бранш, три пъти повече българи ще изберат да останат в родината за празниците - най-често при роднини, приятели или в хотел с готов пакет.