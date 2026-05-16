Откритие в Китай: хората са използвали напреднали технологии преди 146 000 години

Археологическо откритие в централен Китай изважда на бял свят нови доказателства за хода на човешката еволюция. Каменните инструменти, изкопани в археологическия обект Линцзин, са датирани на 146 000 години, което е приблизително 20 000 години по-рано, отколкото се смяташе досега, според съобщение на Филд Музеум в Чикаго.

Новото датиране стана възможно благодарение на уран-ториевия анализ на калциеви кристали, открити в кости на животни, намерени заедно с инструментите. Естественото разпадане на урана в торий действа като своеобразен вграден часовник, позволяващ на изследователите да определят възрастта на находките с значителна точност, пише ScienceDaily.

Инструментите се приписват на Homo juluensis,

изчезнал родственик на човека, за когото преди се смяташе, че е имал ограничени технологични способности. Въпреки това, анализът на каменните ядра с форма на диск разкрива, че производственият процес е бил високо организиран, изискващ подробни познания за свойствата на камъка и механиката на разрушаване.

"Хората често си представят творчеството като нещо, което процъфтява в добри времена", каза Ючао Джао от Филд Музеум. "Фактът, че тези каменни инструменти са били изработени по време на суровата ледникова епоха, разказва друга история. Трудните времена могат да ни принудят да се адаптираме."

Джао добави, че това не е било произволно производство на отломки, а технология, изискваща планиране, прецизност и разбиране. Като цяло, изследването разкрива много по-богата история на иновациите, интелигентността и човешката еволюция в Източна Азия, отколкото се е предполагало.