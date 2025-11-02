Пореден протест срещу убийствата на пътя

Граждани се събраха пред Съдебната палата в София в името на всички загинали по пътищата. Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя", които настояват за адекватна намеса на институциите.

Протестните демонстрации са в цялата страна.

Гражданите, които се събират за участие, носят плакати, на които пише: "България няма деца за убиване", "Високата скорост убива", "Докога убийците на децата ни ще са на свобода".

Разпънат е и транспарант със снимки на невинните жертви на войната по пътищата.

Акцията им е в памет на 23-годишният Мартин, както и на всички жертви на катастрофи. Мартин Димитров загина при тежка верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17 срещу 18 октомври на пътя Златица-Челопеч.

Организаторите призоваха днес всеки да запали свещ в памет на невинните жертви на войната по пътищата.