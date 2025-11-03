IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бакалов: Марихуаната е в пъти по-силна от тази преди 10 години

Розови мечета с наркотици няма, но има други под формата на бонбони

03.11.2025 | 08:50 ч. 14
БГНЕС

Началникът на отдел “Борба с наркотрафика” в Агенция “Митници” Стефан Бакалов заяви, че розови мечета с наркотици към момента не са засичани, но подчерта, че има много наркотици под формата на лакомства и бонбони.

“Марихуаната е най-често използваният наркотик, това не е новина, но активната съставка в съвременната марихуана е в пъти по-силна от това, което бяхме свикнали да се пуши масово. Сега има тетрахидроканабинол с повече от 25%, което води до отключване на тежки психози – това не се е случвало преди 10 години", обясни Бакалов.

По думите му в България кокаинът е некачествен.

“Трендът в глобален план се измества към много по-мощни от фентанила синтетични опиоиди, които са 200-300 пъти по-мощни от познатите ни опиоиди като морфин и хероин", каза пред БНТ Бакалов.

Стрефан Бакалов наркотици марихуана фентанил розови мечета наркотрафик
