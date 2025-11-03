IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Потребителската кошница поскъпна с левче

Отчитат се по-високи цени на доста от зеленчуците

03.11.2025 | 15:26 ч. 4
От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата съобщиха, че не се наблюдава драстично поскъпване или спад на цените на основните хранителни продукти за изминалата седмица. Цената на продуктите от потребителската кошница е нараснала с 1 лев  - от 97 лв. до 98 лв., отчете председателят на ДКСБТ Владимир Иванов, съобщава bTV.

Иванов отбелязва, при зеленчуците се наблюдават сериозни вариации в цените, което е характерно есенно-зимния сезон.  Увеличение има при доматите с 24 стотинки, краставиците с 30 стотинки, морковите, тиквичките, гроздето, бананите. 

Поевтиняват зеленият пипер, картофите, лукът, зелето, лимоните, ябълките. Очаква се спад на цените на зелето и на ябълките и през следващите седмици.  

При месата се забелязва поскъпване с по 18 стотинки на свинското и пилешко месо, а при брашното с 2 стотинки, олиото с 1 стотинка, отчете Иванов.

Яйцата и фасулът запазват цената си от предходната седмица.  Сиренето, кашкавалът, киселото мляко, прясното мляко, захарта поевтиняват.

Владимир Иванов обобщи, че няма изкривяване на пазара и нормална конкурентна среда.

