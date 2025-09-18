IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Решението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок

18.09.2025 | 14:46 ч. Обновена: 18.09.2025 | 16:10 ч. 12
Оставиха в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Районният съд във Варна остави в ареста 31-годишния Николай Маджаров, обвиняем за отглеждане на растения от рода на конопа и държане на високорисково наркотично вещество.

Според обвинението мъжът е отглеждал 90 растения от рода на конопа в села Драка, община Средец. Освен това е държал 336,730 грама марихуана.

Според съда на този етап са извършени достатъчно процесуални действия, разпитани са свидетели, назначени са експертизи, които дават основания да се направи категоричен извод, че мъжът е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен. Освен това, ако е с по-лека мярка за неотклонение, има риск да се укрие, или да извърши друго престъпление.

Решението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок. 

В съда стана ясно, че Маджаров има криминално досие – задържан е през 2013 г., а през 2015 г. оказал съпротива на полицейски орган, а през 2018 г. е участвал в грабеж. Отнемано му е и свидетелство за управление на МПС заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това той продължил да шофира.

Докато прокуратурата настоя за постоянен арест, защитата поиска по-лека мярка - домашен арест, парична гаранция или подписка. 

Самият Маджаров заяви: "Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка".

съд Варна притежание на наркотици Николай Маджаров
