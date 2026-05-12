Грешки, които допускате при приготвянето на паста

Пастата изглежда лесна за приготвяне – кипнете вода, сварете пастата, добавете сос. Но истинската магия на италианската кухня е в тънкостите. Ето три често срещани грешки, които може би допускате, когато приготвяте паста:

Използване на твърде малка тенджера

Натъпкването на дълги спагети или фетучини в малка тенджера е често срещана грешка – така пастата няма място да се движи, нишестетата в нея се концентрират и получавате лепкав, неравномерно сварен продукт.

Решението:

Използвайте голяма тенджера – поне 5-6 литра за стандартна кутия паста от 450 грама.

Напълнете я с много вода (4-5 литра). Пастата се нуждае от място, за да плува.

Когато всяко парче от нея плува свободно, то се готви равномерно и освобождава нишестето, без да се слепва.

Леко солена или неподсолена вода

Грешката, която може би допускате е добавянето на щипка сол или пълното ѝ пропускане (защото следите приема на натрий). Резултатът е безвкусна паста, която никакъв сос не може да спаси напълно. Как да поправите тази грешка? Солта не е задължителна.

Пастата абсорбира вода, докато се готви, и тази вода трябва да има „вкус на море“. Използвайте 1 до 1½ супени лъжици едра сол на 4-5 литра вода. Добавете я, след като водата заври (солта забавя кипенето). Правилно осолената паста има свой собствен вкус, така че сосът просто го подсилва, вместо да се опитва да го прикрие.

