Полицаи съдят Бен Афлек и Мат Деймън заради новия им филм

Двама шерифски заместници от Маями заведоха дело срещу Мат Деймън и Бен Афлек с твърдението, че образът, който холивудските актьори изграждат във филм на Netflix, ги кара да изглеждат като "корумпирани ченгета".

Полицаите Джонатан Сантана и Джейсън Смит, заместници в шерифската служба на окръг Маями-Дейд, търсят обезщетение за клевета от продуцентската компания на актьорите Artists Equity. "The Rip" е драматизация на наркоакция от 2016 година в частен дом в Маями Лейкс, при която са открити 24 млн. долара в брой. Парите са били намерени в 24 кофи, всяка с по 1 млн. долара, скрити зад гипсокартон в имота. Това е най-голямата сума, намирана някога от полицейското управление на Маями-Дейд, което през януари 2025 година премина в структурата на шерифска служба.

Филмът на Netflix, в който Деймън и Афлек са в главните роли, разказва история за изкушение и доверие на фона на огромна сума пари, оказала се в непосредственото и неконтролирано владение на екип агенти от отдела за борба с наркотиците. Ищците по делото, които са били част от реалния екип, извършил акцията, върху която е изграден измисленият сюжет на филма, твърдят, че "The Rip" ги представя в негативна светлина.

"Никога не сме откраднали и долар"

"Когато е "rip", ти крадеш нещо. Никога не сме откраднали и долар", каза Сантана пред 7 News Miami, говорейки за заглавието на криминалния трилър. "Те на практика казват, знаете, колко кофи с пари съм откраднал?", добави той.

Това не е първият път, когато "The Rip", който излезе през януари, разгневява членове на общността в Южна Флорида. Кметът на Хаялия Брайън Калво остро разкритикува филма и главните му актьори, след като те избраха сцената на акцията да се развива в неговия град, а не в съседния район, където реално се е намирала къщата с марихуаната.

"Този филм е шамар в лицето на нашите служители на реда. Филмите могат да разказват истории, но те са художествена измислица. Ние уважаваме художествената измислица, но нашата работа тук, както и работата на мъжете и жените от полицейското управление на Хаялия, е да защитаваме жителите си и да защитаваме истината", каза тогава Калво на пресконференция.

Иск за накърнена репутация

Адвокатът, представляващ Сантана и Смит, каз че делото е заведено, защото полицаите са понесли "значителна вреда върху личната и професионалната си репутация" заради начина, по който са представени от Афлек и Деймън.

"Те представиха полицаите като корумпирани, представиха клиентите ми като корумпирани. Сега репутацията им е накърнена", каза адвокатът Игнасио Алварес.

Алварес отбеляза, че в иска, подаден на 6 май във федерален съд във Флорида, се твърди още, че двамата е трябвало да получат и заплащане като консултанти, както е получил друг полицай, който не е участвал в акцията.

"Ако някой е получил пари за историята, тогава те трябва да бъдат компенсирани за това, че са били там", каза той.

Нито един от двамата шерифски заместници не е споменат по име във филма. Това не изключва възможността за дело за клевета, но обикновено вдига летвата за успеха му, според адвокати по дела за обида и клевета.

"Описанието на измисления герой трябва да бъде толкова тясно свързано с реален човек, че някой, който познава този човек, да няма никаква трудност да направи връзката между двамата. За да може роман или друго художествено произведение да бъде основание за иск, читателите трябва да вярват, че предполагаемо клеветническите твърдения всъщност се отнасят за ищеца", пише адвокатът по издателско право Лойд Джасин в блога си Copylaw

Artists Equity отрича обвиненията

Според репортаж на WCVB News от понеделник адвокатите, представляващи Artists Equity - компанията, която актьорите основаха заедно през 2022 година - са отрекли обвиненията в писмен отговор на искане от март, приложен към първоначалната жалба.

Във филма са използвани измислени имена, места и сюжетни линии, а предупреждението в него ясно е посочвало, че историята е драматизирана и няма за цел да представя реални хора, се казва в репортажа.

The Guardian се е свързал с Artists Equity за коментар.

Netflix, която не е страна по делото на шерифските заместници, през 2022 година постигна споразумение по дело за клевета с шахматната гросмайсторка Нона Гаприндашвили, която твърдеше, че е била оклеветена в сериала "Дамски гамбит" ("The Queen's Gambit"), съобщи The New York Times. Гаприндашвили, която беше спомената по име във финалния епизод на сериала, заведе дело заради "опустошителната лъжа", че никога не е играла срещу мъже - докато в действителност тя е играла срещу много мъже и е побеждавала мнозина от тях.