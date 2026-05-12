5 сценария за войната на Путин в Украйна

Това беше неочаквана оценка от руския президент Владимир Путин след забележимо по-малък по мащаб от обикновено Денят на победата. „Мисля, че въпросът е към своя край“, каза Путин пред репортери за дългогодишната си украинска война, която сега е в патова ситуация.

Разговорите бяха налице, когато временното прекратяване на огъня, посредничено от САЩ, беше на път да изтече, като Москва и Киев се обвиняваха взаимно в нарушаване на 72-часова пауза, а американски и европейски представители обмисляха по-нататъшни преговори. Но воюващите страни остават далеч един от друг по отношение на суверенитета над Донбас и трайното споразумение, което гарантира украинската сигурност в бъдеще. Путин трябва да изчисли какви резултати може да наложи, продаде или оцелее, пише Newsweek.

Въпросът е: Как ще се развие войната в Украйна оттук нататък?

1. Примирие без мир

Най-вероятният „мир“ би било примирие, чийто основен актив е неяснотата, но чието най-голямо бреме е липсата на резолюция.

Путин все още иска целия Донбас, докато украинският президент Володимир Зеленски казва, че няма да го предаде.

Подобна сделка би отложила трудните въпроси – територия, санкции, гаранции за сигурност и възстановяване – защото настоящата дипломация е разкрила несъвместимите цели по-ясно, отколкото ги е стеснила.

Корейският прецедент в примирието от 1953 г. създаде военна демаркационна линия и четирикилометрова демилитаризирана зона, оставяйки полуострова разделен. Подобна структура може да има и в Украйна.

Уловката е в механизма: Мозъчният тръст Институт за изследване на войната (ISW) предупреди, че „прекратяването на огъня без изрични механизми за прилагане, надежден мониторинг и определени процеси за разрешаване на спорове е малко вероятно да се запази“.

Този сценарий би спасил първо човешки животи и би решил проблема със суверенитета по-късно, поради което може да е едновременно най-хуманният вариант в краткосрочен план и най-трайната форма на нестабилност, както вече подсказва последната битка за прекратяване на огъня.

Но това не прави нищо за решаване на основния проблем, създавайки сериозен риск от подновяване на конфликта в бъдеще.

2. Вечната война

Войната може да продължи и като адаптивно, изтощително състезание. Дори прекратяването на огъня след пълномащабното нахлуване на Русия не успя да спре боевете по време на него. Този сценарий е динамичен, а не замръзнал, като боевете никога не спират, дори когато интензивността им достига пикове и спадове.

Една вечна война би изисквала до голяма степен, и поне в краткосрочен план, постоянна външна подкрепа за всяка страна, като САЩ и Европа са зад Украйна, а Китай, Северна Корея и Иран - зад Русия.

Украйна би се борила чрез дронове, локални контраатаки, смели специални операции и дълбоки удари, а Киев би използвал повече от своите вътрешно разработени дронове и ракети с голям обсег, за да поразява цели в Русия, докато разширява местните си възможности.

Руският отговор би бил брутално изтощение, интензивни въздушни обстрели на градове, натиск върху инфраструктурата и залогът, че западната политика се изморява по-бързо от руската мобилизация. (Няма ново законодателство за помощ на САЩ за Украйна от 2024 г. насам.)

Вечната война е сценарият, в който всяка временна пауза се превръща в тактика за преговори, всеки пакет от помощ се превръща в политическа борба, а всяка иновация просто печели време, както показа последното 72-часово примирие.

3. Руска насилствена победа

Русия не е нужно да завладява Киев, за да постигне насилствена победа; тя трябва да направи оставащите решения на Украйна по-сурови от цената, която Москва ще поеме.

Кремъл контролира малко под една пета от украинската територия и е показал готовност да продължи да хвърля още хора в мелничката, въпреки огромните човешки и финансови разходи.

Устойчивостта на Москва се подпомага от приятели: китайските компоненти с двойна употреба подкрепиха руската отбранителна промишленост, а Северна Корея подкрепи Русия с боеприпаси, оръжия и войски.

Руската слабост със сигурност е болезнена за Кремъл. Приходите от петрол и газ спаднаха поради засилени санкции и по-слабо търсене, въпреки че бяха подкрепени от войната с Иран през последните седмици.

Но макар че принудителната победа на Путин би била хаотична, скъпа и стратегически грозна, той все още може да се опита да продаде издръжливостта като победа, особено след като времето, политиката и вътрешните приоритети подкопават подкрепата на западните съюзници за Украйна.

Все още може да е възможно Путин да постигне тази форма на мрачна, скъпоструваща победа в Украйна, дори и да е далеч от победата, която първоначално е смятал за възможна през 2022 г.

4. Украинско стратегическо възстановяване

Най-добрият резултат за Украйна може да бъде стратегическо възстановяване: война, направена невъзможна за Русия чрез неразрушима отбрана, а не чрез кинематографичен поход към Крим.

Киев със сигурност подобри бойните си показатели след тежка зима и пристигат още доставки на жизненоважни материали. Германия помогна за осигуряването на „безпрецедентен пакет“ от ракети за противовъздушна отбрана и започна финансирането на украински ударни дронове със среден и голям обсег, заяви украинският министър на отбраната.

Освен това, Министерството на отбраната на Киев заяви, че дълбоките удари през април са поразили най-малко 14 руски рафинерии и терминали, както и военно-промишлени и военноморски цели. В морето, мозъчният тръст „Карнеги“ твърди, че асиметричният подход на Украйна е направил Черноморския флот на Русия функционално безполезен за ключови мисии.

Проблемът с човешката сила остава ключов и украинското министерство на отбраната обяви реформи с определени условия на служба и преразгледано заплащане, за да подобри набирането на персонал и морала.

Задържането на Русия в патова ситуация би било само по себе си победа за Украйна и оправдание за стремежа ѝ към по-голяма самодостатъчност в ключови области на отбраната, като например технологиите за дронове и производството на ракети с голям обсег.

Този път дава на Киев предимство преди преговорите и, дори ако Русия не го признае открито, може да бъде един от най-значимите фактори за решението на Кремъл да доведе войната до край чрез преговори и смислен компромис, който да сложи край на войната веднъж завинаги.

5. Преливане на Русия-НАТО

Най-опасният сценарий е ескалация в сивата зона, която мутира в криза в НАТО, тъй като Русия атакува съюзниците си заради продължаващата им подкрепа за Украйна.

НАТО казва, че хибридните заплахи съчетават военни и невоенни инструменти като дезинформация, кибератаки, икономически натиск, нередовни групировки и редовни сили. Европейският съюз вече обвини Русия в дългогодишни хибридни кампании, включващи кибератаки, саботаж, нарушаване на критична инфраструктура, физически атаки и манипулиране на информация.

Службата за вътрешна сигурност на Полша заяви, че Русия се насочва към по-професионални мрежи за саботаж, а западни служители са свързали над 150 инцидента с Москва след инвазията.

Ето защо дипломацията и възпирането сега се преплитат: финландският президент Александър Стуб каза: „Време е да започнем да разговаряме с Русия“, докато ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас отговори, че Европа първо трябва да реши какво иска да обсъжда.

Ракета, дрон, саботажна клетка или кибератака биха могли да се превърнат в свързващо звено между скрит конфликт и открита конфронтация, а НАТО твърди, че скоростта, мащабът и интензивността на хибридните заплахи са се увеличили.

Още по-лошо, Путин може да се опита да изпита решителността на НАТО в ерата на скептицизма на Тръмп с директна атака срещу съюзник, такава, която е правдоподобно отричаема от Кремъл чрез използването на посреднически сили или може би оправдана като форма на отмъщение.

Слаб отговор или такъв, който не би имал подкрепата на Доналд Тръмп, би подкопал НАТО и би поставил под въпрос цялото му съществуване. Това би било и високорисков ход за Путин; Русия не може да се сравни с обединен НАТО, воден от САЩ, по военна мощ или способности.

Началото на края?

Фразата на Путин за „приближаване към края“ трябва да се третира като начален аргумент върху определението за край, защото той я съчетава с обещания да се бори, докато военните цели на Русия не бъдат постигнати.

Вашингтон и Европа трябва да преценят следващата фаза чрез прилагане, влияние и контрол на ескалацията, защото, както твърди ISW, паузата без надеждни механизми може да се превърне в ново бойно поле.