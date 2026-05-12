Путин посочи Герхард Шрьодер за мирен посредник и разгневи Германия

В биографията на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер президентът Путин заема повече страници, отколкото първите три съпруги на Шрьодер, взети заедно. Двамата политици, и двамата издигнали се от скромни начала до най-високия пост чрез смесица от безмилостност и елементарна сила на волята, станаха толкова близки, колкото може да бъде двойка световни лидери, пише The Times.

Те споделяха рождени дни, коледна разходка с шейна из Москва и бири в дървена сауна, която се запали, докато се пархаха голи. Когато Шрьодер и четвъртата му съпруга искаха да осиновят деца, Путин им намери момче и момиче от Санкт Петербург, родния си град.

Когато Путин искаше подводен газопровод, по който руски газ да се доставя директно в Германия, Шрьодер беше повече от щастлив да му угоди, в един от последните си актове като канцлер. В замяна на това той прекара по-голямата част от своето разкошно пенсиониране на заплата в руската държавна администрация.

Това е човекът, когото Путин е посочил като предпочитан европейски посредник за преговорите с Украйна.

Руският президент заяви през уикенда, след необичайно сдържан военен парад в чест на победата над нацистка Германия, че ако европейците искат да се включат в преговорите, той с удоволствие ще приеме Шрьодер.

Реакцията в големи части от Берлин и сред брюкселската елита беше колективно превръщане на очи. Немските официални лица са склонни да разглеждат "фалшивото предложение" като поредната от дългата поредица цинични провокации от страна на Кремъл.

Кая Калас, шеф на дипломатическата служба на Европейския съюз, заяви, че миналото на Шрьодер като "лобист на високо равнище за руски държавни компании" означава, че той по никакъв начин не може да бъде честен посредник.

Олексий Макеев, украинският посланик в Германия, отхвърли предложението.

"Всеки, който е представлявал руските интереси в Германия в продължение на години, няма нито моралната, нито политическата легитимност да действа като посредник днес", заяви той пред списание "Der Spiegel". "Не се нуждаем от посредници. Нуждаем се от съюзници."

Бивш високопоставен служител по външната политика при Шрьодер заяви, че бившият германски лидер е безвъзвратно компрометиран от връзката си с Путин.

"Той винаги е имал 100-процентно проруско, пропутинско пристрастие."

Източникът, пожелал анонимност, заяви, че завръщането на Шрьодер е обречено на провал и е било предложено от Путин единствено с цел да се вкара клин в германската политика. Те предположиха, че основната цел е била да се задълбочи разделението между проукраинските фракции в Бундестага и пацифистките или откровено проруските елементи, включително крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) и части от Социалдемократическата партия (SPD) - бившата партия на Шрьодер и младши партньор в управляващата коалиция.

Мнозина германци намират идеята Шрьодер да бъде изтъкнат като безпристрастен посредник между Москва и Киев за също толкова смешна, колкото и последния път, когато той се опита да разреши конфликта през март 2022 г.

Пътуването на Шрьодер до Москва, само няколко седмици след началото на мащабната инвазия, беше безрезултатно. Единственото му трайно наследство беше широко осмиваната снимка в Instagram на Со-Йон Шрьодер-Ким, неговата пета съпруга от Южна Корея, която се моли за мир с израз на комично напрегната набожност в хотелска стая с изглед към Червения площад.

Ян Техау, бивш служител в Министерството на отбраната, който сега е директор на политическата консултантска фирма "Евразия Груп", заяви, че Путин е разбрал, че в Германия има "малка, но значима общност, която би била готова да приеме "мир" при руски условия - или при каквито и да било условия, всъщност".