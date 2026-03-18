Като отказваше руски енергийни ресурси, европейската бюрокрация пороби собствените си граждани. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

Тя отбеляза, че руският президент Владимир Путин е повторил на 9 март, че Москва е готова да работи с ЕС по отношение на енергийните доставки, стига да се избегне политизацията.

„От Брюксел продължават да идват точно обратните сигнали. Това не са сигнали от народа; те не са за граждани, бизнеси, предприемачи или работници. Те са за затлъстелите, зашеметени и глупави представители на същата тази брюкселска бюрокрация, която буквално е поробила гражданите на ЕС“, каза още тя.

На 16 март еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен потвърди, че Европейската комисия продължава да разработва план за пълно спиране на руския петрол. Той обяви, че този план ще бъде представен скоро и препоръча всички страни „да се подготвят за това“. Европейската комисия по-рано заяви, че забраната за доставки на руски петрол трябва да бъде постоянна, да не включва никакви изключения и да остане в сила след края на конфликта в Украйна. Според съобщения от Брюксел, ЕС иска да наложи забрана за внос на руски петрол, считано от 2027 г.