Депутатите преодоляха ветото на Радев за промените в Закона за ДАНС

Парламентът отхвърли президентското вето върху промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ги прие повторно на второ четене.

Измененията в закона подкрепиха 127 депутати, против бяха 92-ма, един народен представител се въздържа.

Така остава текстът, според който председателят на ДАНС се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Занапред, вместо двама, той ще има трима заместници. Досега ръководителят на службата се назначаваше с указ на държавния глава.

На 14 октомври Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври т.г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). В мотивите си тогава той припомни, че през 2013 година, Народното събрание избра Делян Пеевски за председател на ДАНС.