Костадинов за "Лукойл": Става въпрос за кражбата на един огромен актив

Ще имаме много сериозни проблеми, добави лидерът на “Възраждане”.

07.11.2025 | 11:24 ч. 28
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов заяви, че управляващото мнозинство си е направило тайна комисия за “Лукойл”. Изказването на Костадинов е във връзка със законопроекта за "Лукойл" – България, който наложи свикване на извънредна енергийна комисия. 

“Комисията е била свикана от 9:00 ч. за 9:10, но в 9:10 ч. вече е приключила”, обясни Костадинов.

По думите на лидера на “Възраждане” ситуацията в парламента в момента е безпрецедентна.

"Става въпрос за кражбата на един огромен актив. В момента, в който българската държава, в лицето на Пеевски и Борисов, посегне на този актив, тя ще създаде много сериозни проблеми. Ще бъдат конфискувани българските активи в Русия”, каза Костадинов и попита кой ще компенсира българските собственици.

“Хората, които в момента панически се опитват да предотвратят кризата с горивата, която се задава на хоризонта в България, нямат абсолютно никаква представа какво предстои да се случи”, на мнение е лидерът на “Възраждане”.

 

