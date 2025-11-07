IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Митов за издирваното момиче на Витоша: Да не правим прибързани заключения

То не е взело със себе си лични вещи и телефон, което затруднява издирването

07.11.2025 | 16:15 ч.
Към момента не можем да правим прибързани заключения, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по повод евентуалните причини, поради които издирваното на Витоша момиче е напуснало дома си.

Министърът присъства на церемония по повод 8 ноември – професионален празник на българската полиция.

Вчера към 22:00 ч. майката на момичето подаде заявление в Четвърто районно управление, че не е виждала дъщеря си от известно време и предполага, че може да е изчезнала, каза министър Митов. 

Веднага са сформирани издирвателни групи, уведомихме Планинската спасителна служба и със съдействие от Столична община и доброволци започна незабавно издирване. Момичето е било видяно около 17:00 ч. в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад, посочи Митов. 

То не е взело със себе си лични вещи, включително и телефон, което затруднява издирването, каза още министър Митов и изрази надежда, че спасителите ще имат успех в акцията. 

По-рано днес от Планинската спасителна служба казаха, че 15 спасители, заедно с четири кучета участват в издирването на младата жена.  

Даниел Митов издирвано момиче Витоша
