IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

100 награди очакват своите победители в кампанията с карти Visa Fibank-eMAG

12.11.2025 | 12:00 ч. Обновена: 12.11.2025 | 12:02 ч.
100 награди очакват своите победители в кампанията с карти Visa Fibank-eMAG

Всеки клиент на Първа инвестиционна банка, заявил и активирал кредитна карта Visa Fibank-eMAG в периода 01.11.2025 г. – 30.11.2025 г. и реализирал плащане с нея в сайта https://www.emag.bg/ до 30 ноември 2025 г., има възможност да спечели една от 100 награди, всяка от тях в размер на 100 лв. Наградите са под формата на лоялни точки (всяка точка = 1 лев) в профилите на клиентите в eMAG. Печелившите ще бъдат изтеглени през декември 2025 г.

Кобрандираната кредитна карта Visa Fibank-eMAG предоставя редица предимства за клиентите на ПИБ. Те могат да се възползват от разсрочено плащане до 12 месечни вноски без лихви и такси, в един от най-големите и разпознаваеми брандове в онлайн търговията. Допълнителен стимул е и връщането обратно до 10% от стойността на закупените в eMAG стоки за бъдещи покупки, във вид на точки за лоялност. 

Кредитната карта Visa Fibank-eMAG се предлага и като виртуална карта, която може да бъде заявена и активирана изцяло онлайн – бързо, лесно и удобно.

Други полезни характеристики на картите са:

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem