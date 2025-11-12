Разследващата Сарафов няма да е прокурор от 7 декември

От 7 декември Даниела Талева няма да е прокурор, разследващ главния прокурор и неговите заместници, поради изтичане на мандата ѝ. Това решение взе единодушно със седем гласа "за" днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

След 7 декември Талева ще заема старата си позиция - съдия в Софийския градски съд. На нейното място като “ad hoc” прокурор следва да бъде избран друг съдия на случаен принцип.

На 18 октомври 2023 г. ВСС назначи Даниела Талева за разследващ главния прокурор. Решението бе взето с шест глава "за", нямаше против. Съдия Талева от Софийски градски съд е първият магистрат, избран на случаен принцип, който ще разследва главния прокурор. Жребият беше изтеглен измежду 22 съдии, които са одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Мандатът на специалният прокурор, който има правомощия да разследва престъпления, извършени от главния прокурор или неговите заместници, е 2 години.

Прокурорската колегия ще изпрати решението си за освобождаването на Талева на Съдийската колегия, която на свой ред трябва да я възстанови като съдия в Софийския градски съд.

През двете години, през които Даниела Талева е ad hoc прокурор, тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени поради несъставомерност на деянията.

Наскоро Софийският градски съд отмени постановление на Талева, с което тя отказва да образува досъдебно производство срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов по сигнал на „Боец“.