Хасан Адемов: Няма да позволим социалната система да влияе на вота

"Няма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация”, заяви след първото заседание на МС социалният министър Хасан Адемов.
Част от структурите на МТСП и териториалните поделения си позволяват по един или друг начин да влияят на вота на българските граждани - това става чрез инструменти на социалната политика. По никакъв начин не искаме тази практика да продължи и сега" - това заяви
“В рамките на следващия ден сме предвидили среща с регионалните директори на дирекциите на социално подпомагане, на която среща ние ще дадем нашите указания за това регионалните структури на тези дирекции да предупредят абсолютно всички участници в системата, че ако получим сигнал, който да ни информира за това, че има нарушение или че има опити през “Топъл обяд“, през домашен помощник, през личен асистент да се оказва влияние и да се очаква корпоративен вот, ще бъдат проверени абсолютно всички случаи и ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в закона“, заяви Адемов.
Социалният министър съобщи, че Министерски съвет все още не е обсъждал дали ще бъдат отпуснати средства за добавки към пенсиите на пенсионерите за Великден.
С помощта на НОИ можем предложим отчети, но дискусията предстои. Има поне 10 варианта, по които Великденската добавка може да се случи, заяви служебният социален министър.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.