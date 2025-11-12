Божанов: Не подкрепяме управляващите за "Лукойл"

Президентът Румен Радев наложи вето на особения управител на "Лукойл". Енергийната комисия в Народното събрание вече преодоля ветото. Какво следва?

"Въпросът е дали ние гласуваме с управляващите, или не. Отговорът е, че както и на първо четете, на второ, както и сега - ние не гласуваме с управляващите по тази тема", коментира депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му една от причините е, че има противоконституционни текстове.

"Ветото, изобщо този закон, не въвежда особения управител. Той беше въведен през 2023 г. по предложение на "Демократична България". Защо той не е назначен вече? Няма причина управляващите да чакат обнародване на новия закон, за да назначат особен управител", каза Божанов пред Bulgaria ON AIR.

"Не подкрепяме управляващите по тази тема. На коляно се пишат законите. Американците не дават изключение заради красивите очи на Жечо Станков, Бойко Борисов или Делян Пеевски. Те го дават, когато покажеш, че си предприел действия, за да постигнеш целта на санкциите, а то е да се спрат финансовите потоци към Русия. С това, че не са назначили особен управител, какво очакват от американците?", попита Божанов.

С какви запаси от горива разполага страната ни

"Едва ли са ни похвалили, ние до момента нищо не сме свършили. Чух различни числа. Искаме на видим черно на бяло. Дано, ако не се справят с получаването на изключение, да няма ръст на цените. Притеснението ни произтича от това, че не изглежда управляващите да имат план, действат хаотично. Важно е името на особения управител да има опит в управлението на големи компании. Няма да преодолеем ветото заедно с управляващите", посочи още депутатът.

Притеснявате ли се от криза, свързана с недостиг на горива след 21 ноември? Да, много. Опасността от недостиг на горива е съвсем реална

Следя ситуацията, но все пак имаме и резерви, не смятам, че нещата ще ескалират

Не ме притеснява изобщо, ако се наложи ЕС и САЩ ще ни помогнат

Не само не ме притеснява, но виждам и плюс – по-малко коли, по-чист въздух през зимата

Общо 1105 гласа