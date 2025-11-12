ПП-ДБ за “Лукойл“: Не е ясно какво ще стане с цените на горивата

Представителите на ПП-ДБ, сред които бившият премиер Николай Денков, Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев коментираха казуса “Лукойл”, както и продължаващата липса на особен управител на компанията.

По думите на Атанасов управляващите крият информация както от опозицията, така и от обществото. И допълни, че цялата ситуация с горивата и съдбата на “Лукойл“ е тема, която безпокои цялото общество.

“Би трябвало ние като политическа класа – и управляващи, и опозиция – да търсим общи действия за решаването на този проблем. Защо не идва премиерът? Мястото му е тук, в парламента, а не да ходи по изложби“, коментира Атанасов в кулоарите на парламента.

Акад. Денков добави, че въпросът с “Лукойл“ би следвало да се обсъди или на Консултативния съвет по национална сигурност при президента, или в Съвета по сигурност към Министерски съвет. Денков определи като “нелепи“ обвиненията на управляващите, че не получавали никаква подкрепа от опозицията по темата, при положение че властта не предоставя никаква информация на никого.

“Не чуваме никакъв коментар от правителството относно смяната на собствеността. Защото тази част от закона е противоконституционна и не съответства на европейските регламенти“, предупреди Денков.

От своя страна съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев каза, че управляващите нямат план как да действат по посока на “Лукойл“. Според него най-тревожното е, че не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември, нито пък какво ще стане със самата логистика на горивата.

“Особеният управител трябваше да бъде вкаран в “Лукойл“ на 24 октомври, тоест преди повече от две седмици, а не сега. Така и не получихме отговор защо това не се случи. Надявам се все пак за управител да бъде избран някой голям западен инвеститор, а не група от кръга на Пеевски“, коментира Мирчев.