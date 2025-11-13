IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
16-годишен с пистолет обра заведение в Монтана

Задържан е след няколко часа

13.11.2025 | 12:00 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Младеж на 16 години от село Стубел в община Монтана е задържан тази нощ след грабеж в местно заведение чрез използване на заплаха с пистолет, съобщиха от МВР в Монтана.

Към 00:09 часа тази нощ в заведение за хранене в Монтана е нахлул маскиран непознат, който заплашил с оръжие работещите в него служители. След като те избягали, той взел от касата 500 лева на банкноти, а след това си тръгнал. 

След подаден сигнал на място веднага пристигнали полицаи, които започнали разпит на свидетели и разследване на случая. По-късно през нощта бил задържан извършителят, който се оказал непълнолетен младеж от близко село. Намерено е оръжието на престъплението, което било газ-сигнален пистолет. 

По случая е образувано досъдебно производство по член 198 от Наказателния кодекс. 

