Тристранката се събира отново, пак ще бистри Бюджет 2026

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че промените в Бюджет 2026 ще бъдат минимални

12.11.2025 | 16:40 ч. Обновена: 12.11.2025 | 18:51 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в четвъртък, 13 ноември 2025 г., от 10.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщават от правителствената информационна служба.

В дневния ред отново ще бъде проектът за Бюджет за 2026 година, като и проектът за бюджета на НЗОК и ДОО.

Както е известно, на този етап има сериозни разминавания в позициите на управляващи, синдикати и работодатели.

Преди ден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че промените в Бюджет 2026 ще бъдат минимални, ако изобщо има такива. Той изрази позицията си след среща с председателя на КНСБ Пламен Димитров и с президента на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов. Те са се обединили около идеята, че социалната и осигурителна системи в страната трябва да работят устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск.

Бюджет 2026 Тристранка Бюджет на НЗОК Бюджет на ДОО
