Български бивш зам.-министър обяви, че е изваден от списъка "Магнитски"

САЩ свалиха санкциите срещу Александър Манолев

30.05.2026 | 21:00 ч. Обновена: 30.05.2026 | 21:44 ч. 2
Бившият заместник-министър на икономиката Александър Манолев заяви пред БНТ, че разполага с информация, според която е окончателно изваден от списъка по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ, а всички санкции срещу него са премахнати.

"Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано. Това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди 5 години беше извършена спрямо мен. Щастлив съм, че след като спечелих всички дела срещу мен в България, сега идва и тази новина от Вашингтон. Лъжите по мой адрес издържаха 5 години. Истината остава завинаги", каза още Манолев.

По-рано днес информацията, че Манолев е изваден от така наречения "Списък Магнитски" след преразглеждане на случая от американските институции, беше съобщена от американски журналист, кореспондент в Белия дом, в негов блог.

магнитски александър манолев сащ доналд тръмп
